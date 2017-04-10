Никиту Джигурду решили исключить из союза кинематографистов Украины

Национальный союз кинематографистов Украины постановил исключить российского актера Никиту Джигурду из союза за антигосударственные высказывания относительно Украины и получения паспорта "ДНР".

Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу союза.

"23 марта 2017 состоялось очередное заседание Секретариата Правления НСКУ, на котором был рассмотрен вопрос "Об исключении из НСКУ киноактера Никиты Джигурды". Заслушав информацию председателя Союза Тараса Ткаченко, Секретариат Правления НСКУ постановил исключить Никиту Джигурду из рядов НСКУ за антигосударственные высказывания по отношению к Государству Украина, получения паспорта так называемой ДНР и нарушения уставных положений Союза и этических требований", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что представление секретариата союза о лишении Н.Джигурды членства в Союзе будет рассмотрено на ближайшем пленуме правления НСКУ, который, согласно уставу союза, уполномоченный принимать такие решения.

Напомним, брат Никиты Джигурды рассказал о его психическом недуге и наркозависимости.