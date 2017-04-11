Украинская Киноакадемия презентовала статуэтку "Золота дзиґа"

Украинская Киноакадемия во вторник, 11 апреля, презентовала главный символ национальной кинопремии — статуэтку "Золота дзиґа".

Об этом пишет nv.ua.

Автором "Золотої дзиґи" стал скульптор, художник Назар Билык.

"Работая над идеями для создания статуэтки Национальной Кинопремии, я хотел показать именно динамику и развитие украинского кино. Основным элементом композиции является кадр с кинопленки, золотой четырехугольник, который динамично вращается, олицетворяя кинематограф. По форме статуэтка напоминает юлу, огонь, росток, которые являются символами развития и обновления национального кино", — рассказал Билык.

В Киноакадемии добавили, что "Золота дзиґа" воплощает в себе стремительность, безостановочное развитие украинского кинематографа, и является отсылкой к форме кадра кинопленки, что на протяжении десятилетий была главным средством для создания мировых киношедевров.

Образ "Золотої дзиґи" также был взят за основу при разработке логотипа Киноакадемии. Концепцию логотипа разработала маркетинг-команда Quadrate 28.

Напомним, украинский фильм взял первый приз на "Берлинале".