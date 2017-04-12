Актриса из "Игры престолов" вошла в состав жюри Одесского кинофестиваля

Турецко-немецкая актриса Сибель Кекилли войдет в состав жюри Международной конкурсной программы 8-го Одесского кинофестиваля, который будет проходить с 14 по 22 июля.

Об этом сообщает сайт ОМКФ.

Дебют немецкой актрисы турецкого происхождения состоялся в 2004 году в фильме режиссера Фатиха Акина "Головой об стену". Лента стала успешной и получила несколько престижных наград, среди которых "Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля, а роль Кекилли была отмечена в категориях "Лучшая женская роль" (премия "Лола", Немецкая киноакадемия), "Восходящая звезда" (премия Bambi, Германия), "Лучшая молодая актриса" (Undine Awards, Австрия), "Лучшая женская роль" (New Faces Awards, Германия).

За фильмы "Головой об стену" и "Чужая" (режиссер Фео Аладаг) Кекилли номинировалась в категории "Лучшая актриса" на Премию Европейской киноакадемии. В 2010 году она получила премию "Лола" за участие в ленте "Чужая", а годом позже за этот же фильм она была отмечена наградой Союза кинокритиков Германии как лучшая актриса. Съемки актрисы в ленте "Возвращение домой" (2006, режиссер Омер Угур) не обошло внимание киноэкспертов — за нее Кекилли получила премию "Золотой апельсин" Международного кинофестиваля в Анталии. В 2014 году за роль Шаи в сериале "Игра престолов" Сибель Кекилли была номинирована на премию Гильдии киноактеров США.

Кроме того, что большая часть фильмографии Кекилли касается социальных проблем, в частности, жизни эмигрантов, Сибель занимает достаточно активную общественную позицию. Она поддерживает деятельность некоммерческой организации Terre des femmes, которая борется за права женщин. Также Кекилли принимает участие в мероприятиях, нацеленных против домашнего насилия, насилия в отношении женщин, гендерного неравенства.

Напомним, Моника Беллуччи стала ведущей 70-й церемонии Каннского кинофестиваля.