России грозит недопуск к "Евровидению-2018"

Организатор песенного конкурса "Евровидение" — Европейский вещательный союз — рассмотрит возможность недопуска России к следующему мероприятию.

Об этом пишет Лента.ру, ссылаясь на его данные.

В то же время издание уточнило, что решение организации будет известно после проведения конкурса в Киеве.

"По правилам конкурса, Россия может быть лишена права отправить своего представителя на соревнование в следующем году из-за отказа показывать по телевидению "Евровидение-2017", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что российский "Первый канал" решил отказаться от трансляции "Евровидения-2017" из-за того, что страна-хозяйка мероприятия — Украина — запретила участнице от РФ Юлии Самойловой въезд на свою территорию.