Борис Акунин рассказал, когда режим Путина перешел "роковой рубеж"

Российский писатель Григорий Чхартишвили (псевдоним Борис Акунин) заявил, что в РФ режим президента страны Владимира Путина в 2014 году перешел некий роковой рубеж — "превратился из вялой плутократии в настоящую агрессивную диктатуру".

Об этом он рассказал в интервью snob.ru, комментируя свой переезд из России.

По словам собеседника, путинская политическая элита придерживается системы ценностей, которая для него совершенно неприемлема — имперская риторика, милитаризм, ксенофобия, пропаганда.

"И большинство населения со всем этим уживается. Не бывать в такой России — это, если угодно, моя личная акция протеста. Всем на нее, разумеется, наплевать, но мне самому не наплевать, и этого достаточно", — добавил литератор.

Ранее украинская писательница Оксана Забужко говорила, что Донбасс начали обрабатывать "под Россию" еще с середины 90-х, технологично "зачищали" под "всю эту фигню, которая сейчас там творится".

Плутократия — форма правления, где решения правительства определяются мнением не всего народа, а влиятельного класса богатых людей, при этом существует глубокое социальное неравенство и низкая социальная мобильность.