В Украине пересматривают "черные списки" российских артистов

Министр культуры Евгений Нищук заявил, что списки запрещенных в Украине российских артистов пересматривает межведомственная комиссия.

Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1", пишет ТСН.

В то же время чиновник подчеркнул, что "черные списки" были составлен наспех.

По его словам, некоторые артисты попали в них случайно, но есть и люди, которые своими высказываниями и действиями представляют угрозу для Украины, но не включены в документы.

"Уже создана межведомственная комиссия с участием представителей СБУ, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, экспертов, представителей медиа-компаний, где идет пересмотр списков запрещенных артистов", — отметил министр.

Напомним, в начале ноября 2016 года стало известно, что СБУ запретила въезд в Украину 140 российским деятелям культуры. В марте 2017-го спецслужба "забанила" участницу международного песенного конкурса "Евровидение-2017" (пройдет в Киеве) от РФ Юлию Самойлову.

Видео: ТСН