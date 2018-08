Организаторы утвердили порядок выступлений участников на "Евровидении-2017"

В среду, 26 апреля, порядок выступлений участников в полуфиналах Международного песенного конкурса был утвержден продюсерами "Евровидения-2017".

Об этом на своем официальном сайте сообщила пресс-служба конкурса, пишет mignews.

До этого года традиционным был выбор порядка выступлений методом жеребьевки, во время которой участники конкурса сами выбирали себе порядковый номер в шоу. Но в этот раз организаторы приняли решение запланировать порядок заранее так, чтобы шоу получилось более увлекательным для зрителей.

При этом отмечается, что новый, утвержденный порядок практически не отличается о того, который был опубликован ранее, только со второго полуфинала исключили участника от России.

Первый полуфинал Евровидения 2017 — 9 мая

Швеция: Робин Бенгтссон — I can't Go On

Грузия: Тамара Гачечиладзе — Keep The Faith

Австралия: Исайя Фаербрейс — don't Come Easy

Албания: Линдита — World

Бельгия: Бланш — City Lights

Черногория: Славко Калезич — Space

Финляндия: Норма Джон — Blackbird

Азербайджан: Диана Гаджиева — Skeletons

Португалия: Сальвадор Зибрав — Amar Pelos Dois

Греция: Деми — This is Love

Польша: Кася Мось — Flashlight

Молдова: Sunstroke Project — Hey Mamma

Исландия: Свала — Paper

Чехия: Мартина Барта — My Turn

Кипр: Ховиг — Gravity

Армения: Арцвик — Fly With Me

Словения: Омар Набер — On My Way

Латвия: Triana Park — Line

Второй полуфинал Евровидения 2017 — 11 мая

Сербия: Тияна Богичевич — In Too Deep

Австрия: Натан Трент — Running On Air

Македония: Яна Бурческа — Dance Alone

Мальта: Клаудия Фаниелло — Breathlessly

Румыния: Илинка и Алекс Флоря — Yodel It!

Нидерланды: OG3NE — Lights and Shadows

Венгрия: Йоци Папай — Origo

Дания: Аня Ниссен — Where Am I

Ирландия: Брендан Мюррей — Dying to Try

Сан-Марино Валентина Монетта и Джимми Уилсон — Spirit of the Night

Хорватия: Жак Худек — My Friend

Норвегия: JOWST — Grab The Moment

Швейцария: Timebelle — Apollo

Беларусь: NAVIBAND — Гисторыя Майго Жыцця

Болгария: Кристиан Костив — Beautiful Mess

Литва: Fusedmarc — Rain Of Revolution

Эстония: Койт Тооме и Лаура — Verona

Израиль: Имри Зив — I Feel Alive

Организаторы подчеркивают, что финал Международного песенного конкурса состоится 13 мая, во время проведения шоу стоит ожидать рекламных пауз, их будет две: после пятой и двенадцатой композиции.

Напомним, в Киеве готова сцена "Евровидения-2017".