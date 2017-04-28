Писательница Ирэна Карпа выпустила книгу для детей

Писательница уже два года живет в Париже, где работает первым секретарем по вопросам культуры Посольства Украины во Франции.
Известная украинская писательница Ирэна Карпа выпустит новую книгу для детей.
Об этом сообщает 24tv.ua
Презентация сборника состоится 20 мая на Книжном Арсенале. Название книги "День всех белок" – это история о дружбе, свободе и мечте. Иллюстрации к рассказам нарисовала известная художница Наталья Гайда.
"Я всю жизнь хотела написать правильную детскую книжку, Правильная – это не занудно-педагогическая с подчеркнутым моралите, а такая, которая будет интересна и детям, и взрослым. Живая, настоящая, приключенческая. Ибо нет ничего печальнее, чем книги, где автор нянчится с детьми, кривит душой, словно нарочно шепелявит, чтобы сойти за своего. Получается фейк", – рассказала Карпа.
Ирэна Карпа сейчас занимается не только литературой. Писательница уже два года живет во Франции в Париже, где работает первым секретарем по вопросам культуры Посольства Украины во Франции. Также Ирэна воспитывает двух дочерей.
Напомним, в Украине выпустили трейлер мультфильма "Микита Кожум'яка".