В РФ вызвало ажиотаж появление пейзажей Крыма в проморолике "Евровидения-2017"

В российских СМИ вызвал ажиотаж украинский промо-ролик к песенному конкурсу "Евровидение-2017", где среди достопримечательностей страны были показаны памятники оккупированного Крыма, в частности, замок "Ласточкино гнездо".

Об этом пишет apostrophe.ua.

Все центральные СМИ опубликовали проморолик к "Евровидению", которое пройдет в столице Украины Киеве.

Граждане России, комментируя новость, упирают на то, что украинцы бесплатно прорекламировали Крым, оккупированный РФ.

Клип называется Come to Ukraine to celebrate diversity ("Приезжайте в Украину праздновать разнообразие").

Видео длится 30 секунд, песню на музыку Шакиры на английском языке исполняет финалистка первого сезона конкурса "Голос.Дети" Настя Багинская.

Кроме Крыма в ролике показаны кадры из Киева, Львова и Карпат.

