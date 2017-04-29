Евровидение-2017. Энтузиасты-волонтеры сняли альтернативный промо-ролик о Киеве

Группа энтузиастов-профессиональных телевизионщиков создала альтернативное промо-видео Украины и Киева к Евровидению-2017.

Ролик называется Meet the real Ukraine и показывает "неидеальный" Киев и Украину, сообщает Украинская правда.

На ряду с красивыми видами города, снятыми с дронов, на видео присутствуют кадры войны.

"Идеального мира не существует. Мира, где все счастливы и улыбчивы... Нет мира, в котором все здоровы. Где не бросают детей. Где нет войн и вранья… Так же, как и нет мира без красоты, любви, счастья и правды... Мир, в котором есть что-то одно — нереальный и неполный. В нем нет гармонии. Все, что однобоко — без гармонии. Все, что однобоко — неправдиво", — говорят создатели.

Автор идеи — режиссёр и креативный продюсер Наталья Пятыгина. Увидев официальный промо-ролик Киева к Евровидению, созданный Министерством иностранных дел, Наталья собрала команду из 20 коллег-телевизионщиков и предложила им снять альтернативное видео.

"Я разместила у себя в Facebook пост с критикой команды мэра. А потом думаю, критикуешь — предлагай. Я создала группу в Facebook и написала многим своим коллегам и друзьям, а слабо сделать нам что-то для страны? Раз уж мы такие все профи собрались. За три недели у меня не было ни одного отказа ", — пояснила она.

По ее словам, у команды не было цели конкурировать с официальным промо-роликом:

"У нас немного сложно сейчас, особенно с правдой. И мне показалось, что если с гостем говорить честно, то шансов, что он приедет намного больше. Представьте: по новостям война, в роликах мы говорим, что все классно. Люди видят ложь, недосказанность. Не все вникают, что происходит. Но диссонанс очевиден. А если сказать, да — непросто сейчас, но мы вам рады, и вам ничего не угрожает, и вы приезжайте... Вас, конечно, поразят гениальные архитектурные формы палаток с Черниговским, но атмосфера у нас всегда классная, даже когда страна в ранах".

Все участники команды — режиссеры, редакторы, операторы с разных телеканалов и продакшн-студий — работали на волонтерских началах. Съемочное оборудование также одалживали у коллег. Таким образом, бюджет проекта составил 0 гривень.

Как сообщалось ранее, Министерство иностранных дел на своей странице в соцсети обнародовало видео к "Евровидению", где показаны особенности Киева. О преимуществах столицы и ее инфраструктуру рассказывал мэр, Виталий Кличко. Видео раскритиковали в социальных сетях.