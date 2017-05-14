Песенный конкурс "Евровидение-2017" в Украине: главные события, фото и видео

С 9-го по 13 мая в Киеве пройдет 62-й песенный конкурс "Евровидение", в котором примут участие исполнители из более, чем 40 стран. Сейчас в столице Украины ведутся интенсивные работы по подготовке города к приему иностранных гостей — обычных туристов, желающих погрузиться в атмосферу праздника, зрителей с билетаами на руках, конкурсантов и членов их команд.

Предлагаем читателям хронику подготовки и основных событий конкурса "Евровидение-2017" в Киеве:

В Киеве на финале конкурса во время выступления украинской певицы Джамалы (Сусана Джамаладинова) со сцены наш соотечественник и пранкер Виталий Седюк показал зрителям голые ягодицы.

Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили участника от Португалии — Сальвадора Собрала — с победой на "Евровидении".

Президент Петр Порошенко решил не посещать финал "Евровидения" из-за гибели мирных жителей в Авдеевке Донецкой области.

В столице прошел финал конкурса, победил представитель Португалии Сальвадор Собрал.

В киевском Мариинском парке состоялась торжественная церемония открытия мероприятия.

Украинская певица Джамала (Сусана Джамаладинова) считает, что украинцам во время мероприятия стоит ожидать провокаций РФ, поскольку победа нашей страны в прошлом году сильно задела россиян.

4 мая городок для фанов конкурса "Евровидение" расположили в центре Киева, напротив здания Киевской городской государственной администрации.

На Майдане Независимости открыли фонтанный комплекс, который не работал три года. Мэр Киева Виталий Кличко заявил: "Киев встречает гостей "Евровидения", наш город становится европейской музыкальной столицей 2017 года. И сегодня мы запускаем свето–музыкальный фонтан. Это также символично. Очень важно, чтобы наш город с каждым днем становился более уютным, комфортным, привлекательным для каждого киевлянина и гостей, которые приезжают в столицу".

3 мая Европейский вещательный союз опубликовал имена всех членов международного жюри от каждой страны — участницы песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве.

Представительница Грузии на конкурсе "Евровидение" Тако Гачечиладзе (Tamara) прокомментировала скандал с Россией.

2 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина полностью готова к проведению песенного конкурса Евровидение-2017.

После сложного дня участники Евровидения отдыхают в Евроклубе. В течение двух недель здесь пройдут закрытые вечеринки для делегаций и артистов.

В столице 30 апреля и 1 мая ряд участников-представителей разных стран на мероприятии провели репетиции перед первым полуфиналом.

Официальный представитель международного песенного конкурса "Евровидение-2017" в Украине Павел Шилько поделился, откуда взялась идея дизайна сцены. Он подчеркнул, что сравнение сцены с кокошником являются ошибочными, поскольку основой идеи является венок.

Четверг, 27 апреля букмекеры активно продолжают делать ставки на участников песенного конкурса. Они называют победителем представителя Италии Франческо Габбани.

В Киеве на Майдане Независимости установили логотип песенного конкурса "Евровидение-2017". Логотип появился на клумбе неподалеку от стелы Независимости. По информации "Киевзеленстроя", подобные логотипы "Евровидения" будут установлены во всех районах столицы.

В среду, 26 апреля в центре Киева начались работы по превращению Арки Дружбы народов в арт-инсталляцию "Arch of Diversity" ("Арка разнообразия").

Продюсеры "Евровидения-2017" утвердили порядок выступлений участников в полуфиналах Международного песенного конкурса. До этого года традиционным был выбор порядка выступлений методом жеребьевки, во время которой участники конкурса сами выбирали себе порядковый номер в шоу.

20 апреля в киевском Международном выставочном центре полностью завершено строительство сцены песенного конкурса "Евровидение-2017".