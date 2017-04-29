Известный музыкант озвучил свою версию, как Украине вырваться из-под гнета России

29 апреля 2017, 18:55

По мнению Скрипки, Украина должна построить свое информационное и культурное пространство.

Олег Скрипка

Известный украинский музыкант, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка не скрывает своей гражданской позиции по всем ключевым вопросам для Украины, озвучив свою версию, как государству вырваться из-под этого гнета России.

Об этом он рассказал в интервью изданию LIGA.net.

"Сотни лет мы находимся под гнетом России, так что это сначала внешняя проблема теперь пустила у нас глубокие корни. Хотя, безусловно, это явление серьезно подпитывается извне", — считает Скрипка.

По его мнению, "прежде чем решить, что делать, мы должны поставить правильный диагноз. А затем определить последовательность шагов: что мы делаем".

"Моя стратегия, мое мнение — мы должны построить свое информационное и культурное пространство. Сейчас оно не сформировано. Мы все еще живем в российском информационном шлейфе и достаточно закрыты от Европы, США, не говоря уже о Польше, Молдове, Румынии, Беларуси", — пояснил он.

Кроме того, он сравнил Украину с Францией, отметив, что в последней достаточно развит бытовой патриотизм, которого так не хватает нашей стране.

"Если во Франции ты будешь хотя бы пытаться говорить на французском языке, для тебя откроются все двери и перспективы. При этом французы — не расисты, они очень открыты для других культур. Но базовые вещи — язык, культуру, историю — защищают не задумываясь.

Мы сейчас ищем поддержки и уважения всего мира, и удивляемся, когда к нам относятся поверхностно. На самом деле, как к нам относиться серьезно, если все видят, что мы сами себя не уважаем, сами не знаем свою историю, не защищаем ни язык, ни культуру, ни территорию", — говорит Скрипка.

Музыкант отметил, что в Украине бытового патриотизма не существует.

"Есть только крайности. Одна из них — глубокое "ватничество", которое просто проникает, как споры, по всей территории. Нам абсолютно все равно, на каком языке говорить, но мы почему-то говорим именно на русском, а не украинском. Это наши двойные стандарты. Не многие понимают, что в эфире должен быть украинский язык, и не какие-то жалкие 25-35%. С другой стороны — есть показной патриотизм со стороны власти, который часто заканчивается пафосными словами", — отметил артист.

Скрипка также отметил, что у него не изменилось отношение к жителям Донбасса.

"Произошло то, что произошло. Безусловно, теперь с этим надо бороться и военными, и культурными методами. Культурные методы не столь заметны и не так быстро дают результат, зато они меняют ситуацию фундаментально. Очень хорошо, что артисты ездят на Восток, у нас очень много также творческого и культурного волонтерства. Все мои знакомые, соратники, коллеги по фестивалю "Країна Мрій"и "Рок Січ" ездят в зону АТО с выступлениями, и, поверьте, это важно", — сказал певец.

Он также отметил, что в "начале войны наши солдаты находились в информационном вакууме и не знали, за что, и за кого воюют. И после каждого выступления боевой дух солдат — на высоте. Воины говорят: не надо нам ваших грустных песен, не надо нас жалеть, это наш выбор — воевать. Спойте нам что-то веселое, жизнеутверждающее. И, конечно, нужно побольше военных песен. Чтобы они звучали для солдат и поднимали боевой дух".

Напомним, поссийский музыкант Юрий Шевчук рассказал об отношениях Украины с Россией: "Я думал, что сойду с ума от этой трагедии"

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музыка Россия культура пропаганда Скрипка Украина Донбасс
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