Известный музыкант озвучил свою версию, как Украине вырваться из-под гнета России

Известный украинский музыкант, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка не скрывает своей гражданской позиции по всем ключевым вопросам для Украины, озвучив свою версию, как государству вырваться из-под этого гнета России.

Об этом он рассказал в интервью изданию LIGA.net.

"Сотни лет мы находимся под гнетом России, так что это сначала внешняя проблема теперь пустила у нас глубокие корни. Хотя, безусловно, это явление серьезно подпитывается извне", — считает Скрипка.

По его мнению, "прежде чем решить, что делать, мы должны поставить правильный диагноз. А затем определить последовательность шагов: что мы делаем".

"Моя стратегия, мое мнение — мы должны построить свое информационное и культурное пространство. Сейчас оно не сформировано. Мы все еще живем в российском информационном шлейфе и достаточно закрыты от Европы, США, не говоря уже о Польше, Молдове, Румынии, Беларуси", — пояснил он.

Кроме того, он сравнил Украину с Францией, отметив, что в последней достаточно развит бытовой патриотизм, которого так не хватает нашей стране.

"Если во Франции ты будешь хотя бы пытаться говорить на французском языке, для тебя откроются все двери и перспективы. При этом французы — не расисты, они очень открыты для других культур. Но базовые вещи — язык, культуру, историю — защищают не задумываясь.

Мы сейчас ищем поддержки и уважения всего мира, и удивляемся, когда к нам относятся поверхностно. На самом деле, как к нам относиться серьезно, если все видят, что мы сами себя не уважаем, сами не знаем свою историю, не защищаем ни язык, ни культуру, ни территорию", — говорит Скрипка.

Музыкант отметил, что в Украине бытового патриотизма не существует.

"Есть только крайности. Одна из них — глубокое "ватничество", которое просто проникает, как споры, по всей территории. Нам абсолютно все равно, на каком языке говорить, но мы почему-то говорим именно на русском, а не украинском. Это наши двойные стандарты. Не многие понимают, что в эфире должен быть украинский язык, и не какие-то жалкие 25-35%. С другой стороны — есть показной патриотизм со стороны власти, который часто заканчивается пафосными словами", — отметил артист.

Скрипка также отметил, что у него не изменилось отношение к жителям Донбасса.

"Произошло то, что произошло. Безусловно, теперь с этим надо бороться и военными, и культурными методами. Культурные методы не столь заметны и не так быстро дают результат, зато они меняют ситуацию фундаментально. Очень хорошо, что артисты ездят на Восток, у нас очень много также творческого и культурного волонтерства. Все мои знакомые, соратники, коллеги по фестивалю "Країна Мрій"и "Рок Січ" ездят в зону АТО с выступлениями, и, поверьте, это важно", — сказал певец.

Он также отметил, что в "начале войны наши солдаты находились в информационном вакууме и не знали, за что, и за кого воюют. И после каждого выступления боевой дух солдат — на высоте. Воины говорят: не надо нам ваших грустных песен, не надо нас жалеть, это наш выбор — воевать. Спойте нам что-то веселое, жизнеутверждающее. И, конечно, нужно побольше военных песен. Чтобы они звучали для солдат и поднимали боевой дух".

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