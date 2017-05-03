Стали известны имена членов международного жюри "Евровидения-2017"

Европейский вещательный союз опубликовал имена всех членов международного жюри от каждой страны — участницы песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве.

Об этом сообщается на официальной странице "Евровидения" в Украине.

Голоса жюри составляют 50% от общего результата голосования в конкурсе. Таким образом, жюри на 50% влияет на результаты конкурса. Традиционно, музыкальные судьи соберутся вместе, чтобы посмотреть вторую генеральную репетицию, каждый из членов выставит оценки в прямом эфире.

В состав жюри от Украины вошли — поэт Юрий Рыбчинский, призер конкурса "Детское Евровидение 2013" София Тарасова, композитор и аранжировщик Сергей Грачев, продюсер Яна Прядко и радиоведущий Серж Гагарин.

62-й конкурс Евровидения пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие исполнители из более чем 40 стран. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал — 13 мая в Международном выставочном центре.

Напомним, Украина полностью готова к проведению песенного конкурса "Евровидение-2017".