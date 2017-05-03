Шендерович назвал условие, при котором РФ сделает заметный шаг в сторону гражданской войны

В Интернете опубликован адрес человека, нападавшего на российского оппозиционера Алексея Навального, если в РФ злоумышленник в ближайшее время не будет наказан, страна "быстро сделает еще один заметный шаг в сторону гражданской войны".

Об этом писатель-сатирик, публицист из России Виктор Шендерович написал на своей странице в Facebook.

В то же время литератор подчеркнул, что в государстве "идея отрядов самообороны уже висит в воздухе".

"Интересно, остались ли там (у власти — Ред.) люди — не скажу "приличные", но хотя бы рациональные? Или жадность и страх уже съели мозги окончательно? Это выяснится в самое ближайшее время", — отметил автор.

Ранее российско-американский историк Юрий Фельштинский говорил, что в Российской Федерации смена режима может произойти только в результате очередной военной катастрофы, в которую президент Владимир Путин втягивает страну.