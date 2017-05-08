Как в Киеве открывали "Евровидение-2017", опубликованы фото и видео

В киевском Мариинском парке состоялась торжественная церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2017".

Об этом пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что мероприятие прошло в Конгрессно-выставочном центра (КВЦ) "Парковый".

Всех участников конкурса поздравили жена президента Марина Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко и супервайзер "Евровидения" Йон Ола Санд.

Перед церемонией открытия все артисты и представители делегаций 42-х стран-участниц шоу традиционно прошли по красной дорожке, она была расположена перед Мариинским дворцом.

Представители государств выходили по алфавиту. Последней на красной дорожке появилась делегация участника от Украины — рок-группы O.Torvald. В конце дорожки, на крыше КВЦ, представители на воздушных шарах отпустили в небо флаги своих стран.

Напомним, украинская певица Джамала с песней "1944" победила в "Евровидении-2016", выборов право на проведение конкурса в нашем государстве. Конкурс пройдет в киевском Международном выставочном центре, в нем будут участвовать десятки стран, РФ от участия отказалась. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал — 13-го.

Видео: Eurovision Song Contest