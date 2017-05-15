В Англии украден единственный экземпляр приквела "Гарри Поттера"

В Англии был украден единственный экземпляр предыстории знаменитого "Гарри Поттера" авторства Джоан Роулинг.

Об этом пишет popcornnews.ru.

Произошло это еще в апреле, но о краже стало известно лишь сейчас. У полиции пока нет подозреваемых.

Текст размером в 800 слов рассказывает о событиях, произошедших за три года до рождения Гарри Поттера. Главные персонажи этого небольшого приквела — отец Гарри, Джеймс Поттер, и его крестный, Сириус Блэк. Текст был написан самой Джоан Роулинг на открытке формата А5 для благотворительного аукциона Sotheby's. Она была продана в 2008 году, а теперь, спустя 9 лет, неизвестные похитили уникальный экземпляр. На своей странице в Twitter Роулинг призвала поклонников саги не покупать данный экземпляр, если он будет размещен в интернете на продажу, а немедленно сообщить полиции.

Напомним, звезда "Гарри Поттера" собрался жениться.