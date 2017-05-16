Хакеры заявили о похищении фильма у Disney и потребовали выкуп

Неизвестные хакеры утверждают, что получили доступ к одному из еще не вышедших фильмов компании Walt Disney, и требуют выкуп, рассказал глава студии Боб Айгер.

Об этом сообщает агентство Би-би-си.

По словам Айгера, злоумышленники потребовали огромную сумму в биткоинах, пригрозив, что иначе выложат в публичный доступ сначала пятиминутный отрывок фильма, а затем будут публиковать 20-минутные части, пока деньги не будут выплачены.

Он не сообщил, о каком фильме идет речь, однако подчеркнул, что компания не намерена платить выкуп. Американское издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщило, что речь может идти о фильме "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", который выходит в американский прокат 26 мая 2017 года. Это пятая часть киносаги, которая собрала в мировом прокате в общей сложности 3,7 млрд долларов.

По другой версии, речь идет об анимационном фильме студии Pixar Тачки 3, который появится в кинотеатрах 16 июня. Две предыдущие части мультфильма принесли создателям более 1 млрд долларов.

В конце апреля жертвой аналогичного преступления хакеров стал онлайн-кинотеатр Netflix.

Неизвестные похитили и опубликовали в открытом доступе 10 еще не выпущенных серий сериала "Оранжевый — хит сезона", когда компания отказалась платить выкуп.

Напомним, хакеры похитили и слили в Сеть письма предвыборного штаба Макрона.