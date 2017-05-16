Юрий Андрухович "очень доволен" решением о запрете в Украине российских соцсетей

Украинский писатель Юрий Андрухович "очень доволен" решением о запрете в Украине российских почтовых сервисов и социальных сетей, поскольку "все, что есть в интернете худшее, сосредоточено в рунете".

Такое мнение он высказал "Обозревателю".

"Я считаю, что это решение и сегодня актуально, и было актуально три года назад. Я очень доволен этим решением", — сказал он.

Писатель также признался, что лично "как огня избегает всего в Интернете, имеющего расширение "ru". Андрухович убедился, что "это всегда связано с какой-то разводкой на деньги, с каким шпионажем, запугиванием и прочим".

"Все, что есть в интернете худшее, сосредоточено в рунете", — заявил он.

Андрухович также рассказал, что не имеет аккаунтов ни в российских социальных сетях, ни в Facebook.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, предусматривающих, в частности, блокирование доступа к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, доступ заблокирован ко всем сервисам "Яндекса", кроме главной страницы поисковика.

Напомним, в Крыму нет доступа к ряду украинских сайтов.