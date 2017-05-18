"Роман" Марии Яремчук и Валерия Харчишина покажут на Каннском кинофестивале

В рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля, который вчера стартовал во Франции, в отдельном скринер-помещении презентованы трейлер и фрагмент экшн-фильма "Легенда Карпат" украинского режиссера Сергея Скобуна.

Главная женская роль в кинокартине принадлежит яркой и самобытной певице Марии Яремчук. По сюжету героиня Маши — Маричка Дзвинки является возлюбленной отважного карпатского предводителя Олексы Довбуша, которого сыграл лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин.

"Все происходящее в фильме мне близко. Это сложно назвать игрой. Я — гуцулка и мне вовсе не нужно было примерять чужую роль. Просто оказалась в свое время на своем месте. Мы с Валерой Харчишиным стали настоящими Довбушем и Маричкой. Нам очень комфортно работалось в паре", — поделилась впечатлениями артистка.

Перед зрителем Яремчук предстанет чуткой, нежной, хрупкой девушкой с суровой судьбой, которая не смогла пойти против воли строгого отца и вышла замуж за нелюбимого мужчину. Но настоящие чувства взяли верх. Отчаянная гуцулка тайком убежала к Олексе в лес…

Финал фильма обещает быть интригующим. Последние кадры киноленты снимали в городе Выжница на улице Яремчука. Примечательно, что в этом же месте отец Марии народный артист Украины Назарий Яремчук в свои 23 года снимался в фильме "Червона рута".

В заявленном на Каннском кинофестивале фрагменте показаны боевые сцены, эпизоды встреч Марички и Олексы, а также сцена главной героини в родительском доме, в которых Маша очень хорошо проявила себя как актриса.

Отметим, что историческая драма вызвала большой интерес зарубежных дистрибьюторов. Позже проект "Легенда Карпат" будет представлен на фестивалях в Америке и Канаде (American Film Fest, Toronto International Film Festival), а также на Берлинале и на кинофестивале в Гонконге (Hong Kong International Film Festival). Украинский зритель увидит фильм в начале осени.

Напомним, в Сети появилась уникальная видеозапись 6-летней Марии Яремчук.