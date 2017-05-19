Лицом к церкви и спиной к Москве. В Чернигове памятник Хмельницкому развернули на 180 градусов

В областном центре Чернигове 5-тонную скульптуру гетмана Богдана Хмельницкого развернули на 180 градусов — теперь 2,5-метровое изваяние смотрит на центральную площадь города и Пятницкую церковь.

Об этом со ссылкой на пресс-службу горсовета Чернигова сообщает ZN.ua.

"Он (скульптор Андрей Карнабед. — Ред.) хотел установить фигуру Хмельницкого лицом к центральной площади города и Пятницкой церкви. Но при строительстве объекта тогдашнее партийное руководство заставило строителей развернуть скульптуру в противоположную сторону, лицом к тогдашнему обкому партии, — говорится в сообщении. — Карнабед всю свою жизнь надеялся на то, что в независимой Украине гетмана все-таки развернут лицом к церкви и спиной к Москве".

Сооружение памятника Богдану Хмельницкому в Чернигове было начато в 1955 году и завершено в 1956 году, один из скульпторов — Иван Кавалеридзе.

фото: chernigiv-rada.gov.ua