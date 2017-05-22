Порошенко побывал на "Книжном арсенале" и назвал книгу года, опубликованы фото

22 мая 2017, 10:51

Президент приобрел посвященные истории искусства книги, художественную литературу а также много детских книг.

  • Петр Порошенко с супругой посетили "Книжный Арсенал". president.gov.ua
  • Порошенко побывал на "Книжном арсенале" и назвал книгу года, опубликованы фото president.gov.ua
  • Порошенко побывал на "Книжном арсенале" и назвал книгу года, опубликованы фото president.gov.ua
  • Порошенко побывал на "Книжном арсенале" и назвал книгу года, опубликованы фото president.gov.ua
  • Порошенко также пообщался Левком Лукьяненко. president.gov.ua
  • Порошенко побывал на "Книжном арсенале" и назвал книгу года, опубликованы фото president.gov.ua
  • Порошенко побывал на "Книжном арсенале" и назвал книгу года, опубликованы фото president.gov.ua
  • Порошенко побывал на "Книжном арсенале" и назвал книгу года, опубликованы фото president.gov.ua
  • Порошенко побывал на "Книжном арсенале" и назвал книгу года, опубликованы фото president.gov.ua
  • Порошенко побывал на "Книжном арсенале" и назвал книгу года, опубликованы фото president.gov.ua
  • Порошенко побывал на "Книжном арсенале" и назвал книгу года, опубликованы фото president.gov.ua
  • Порошенко побывал на "Книжном арсенале" и назвал книгу года, опубликованы фото president.gov.ua
  • Порошенко побывал на "Книжном арсенале" и назвал книгу года, опубликованы фото president.gov.ua
  • Порошенко побывал на "Книжном арсенале" и назвал книгу года, опубликованы фото president.gov.ua
  • Порошенко побывал на "Книжном арсенале" и назвал книгу года, опубликованы фото president.gov.ua
  • Порошенко побывал на "Книжном арсенале" и назвал книгу года, опубликованы фото president.gov.ua
  • Порошенко побывал на "Книжном арсенале" и назвал книгу года, опубликованы фото president.gov.ua
  • Мирослав Дочинец kurs.if.ua
  • Отмечен также издательско-полиграфический комбинат "Карпатська вежа". kurs.if.ua
  • Книгой года названо издание "Їжак Вільгельм". litcentr.in.ua

Президент Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной посетил VII Международный фестиваль "Книжный Арсенал", который в эти дни проходит в Киеве и собрал тысячи любителей книги.

"Поражен невероятной атмосферой "Книжного Арсенала". Длинная очередь на вход в "Книжный Арсенал" — единственная очередь, которая меня радует", — сказал Петр Порошенко во время общения с посетителями выставки, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент приобрел посвященные истории искусства книги, в частности "Казимир Малевич. Киевский период 1928-1930 гг.", "Каталог Чистое искусство", "Decommunization Ukrainian Soviet Mosaics" и многие другие.

Порошенко также пообщался со многими издателями и авторами книг. В частности, с известным диссидентом и народным депутатом многих созывов, борцом за независимость Украины Левком Лукьяненко, авторами книги-хроники о современной украинской войне за независимость "Саур-Могила. Военные дневники".

Президент также приобрел много детских книг, в том числе известного детского издательства "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га". Среди книг, которые пополнили библиотеку президентской четы — уже известный украинский комикс в жанре альтернативной истории "Воля. The will", книги по истории Украины, большое количество книг художественной литературы и тому подобное.

На "Книжном Арсенале" президент с супругой ознакомились с почти всеми выставочными экспозициями, осмотрели выставку "Энеида Базилевича", посвященную истории создания иллюстраций и макета книги к поэме Ивана Котляревского, другие выставки. Они также пообщались с посетителями фестиваля.

Порошенко также наградил ежегодной премией "Украинская книга года" Мирослава Дочинца. Соответствующий указ размещен на сайте президента.

Звание лауреата премии Дочинцу присвоили за книжные издания "Синій зошит. Листи днів світящих" и "Лад". Отмечен также издательско-полиграфический комбинат "Карпатська вежа", который издал книги.

Также премией удостоены издательство "Криниця" и автор Владимир Корнийчук за книжное издание "Марія Заньковецька" в номинации "За весомый вклад в развитие украиноведения".

Книгой года в номинации "За содействие в воспитании подрастающего поколения" также названо издание "Їжак Вільгельм". Автор Татьяна Стус и издательство — "Віват".

Читайте также по теме: Книжный Арсенал: что почитать детям.

фото: Kurs.if.ualitcentr.in.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Киев премия награждение Стус книги Книжный Арсенал Дочинец Корнийчук
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
04:06
Американская модель позировала в прозрачном платье, опубликованы фото
03:34
В Швеции нудисты устроили скандал из-за купающихся коров
03:01
Стало известно, как и почему происходит старение организма
02:28
Эксперт объяснил, как новые западные санкции повлияют на агрессию Кремля
02:08
Мухарский в новом клипе спел о высокооплачиваемых путанах: опубликовано видео Видео
01:45
В России блогер-священник назвал противозаконным клип Лободы: опубликовано видео Видео
01:31
В США жителей испугали гигантские облака-цунами: опубликовано видео Видео
01:10
В Минобразования назвали дату первого звонка в школах
00:39
"В Турции вылизывают, а здесь плюют". Россияне критикуют цены и сервис в Крыму Видео
00:11
В порту Херсона задержали санкционное судно из России
10 августа, пятница
23:55
Нардепы Мосийчук и Лещенко подрались после эфира из-за ориентации Ляшко Видео
23:52
150-килограммовая модель Тесс Холлидей шокировала поклонников похудением: опубликовано видео Видео
23:41
"Судьба священника непроста": украинский священник рассказал, кто определит вину церковников, которые сотрудничали с "ЛДНР"
23:26
Политолог сделал прогноз о вероятном финансовом кризисе в Украине
23:08
"Калаш святой и ракеты быстры": Сеть смеется над российской "медалью" за "сопротивление НАТО"
22:56
Трамп увеличил пошлины на металл из Турции и обвалил лиру
22:37
Греция решила отозвать своего посла из РФ - СМИ
22:30
Супрун объяснила оплату благотворительных взносов в больницах
22:07
Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России
21:48
В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился в парламент в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса Видео
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять