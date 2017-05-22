Порошенко побывал на "Книжном арсенале" и назвал книгу года, опубликованы фото

Президент Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной посетил VII Международный фестиваль "Книжный Арсенал", который в эти дни проходит в Киеве и собрал тысячи любителей книги.

"Поражен невероятной атмосферой "Книжного Арсенала". Длинная очередь на вход в "Книжный Арсенал" — единственная очередь, которая меня радует", — сказал Петр Порошенко во время общения с посетителями выставки, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент приобрел посвященные истории искусства книги, в частности "Казимир Малевич. Киевский период 1928-1930 гг.", "Каталог Чистое искусство", "Decommunization Ukrainian Soviet Mosaics" и многие другие.

Порошенко также пообщался со многими издателями и авторами книг. В частности, с известным диссидентом и народным депутатом многих созывов, борцом за независимость Украины Левком Лукьяненко, авторами книги-хроники о современной украинской войне за независимость "Саур-Могила. Военные дневники".

Президент также приобрел много детских книг, в том числе известного детского издательства "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га". Среди книг, которые пополнили библиотеку президентской четы — уже известный украинский комикс в жанре альтернативной истории "Воля. The will", книги по истории Украины, большое количество книг художественной литературы и тому подобное.

На "Книжном Арсенале" президент с супругой ознакомились с почти всеми выставочными экспозициями, осмотрели выставку "Энеида Базилевича", посвященную истории создания иллюстраций и макета книги к поэме Ивана Котляревского, другие выставки. Они также пообщались с посетителями фестиваля.

Порошенко также наградил ежегодной премией "Украинская книга года" Мирослава Дочинца. Соответствующий указ размещен на сайте президента.

Звание лауреата премии Дочинцу присвоили за книжные издания "Синій зошит. Листи днів світящих" и "Лад". Отмечен также издательско-полиграфический комбинат "Карпатська вежа", который издал книги.

Также премией удостоены издательство "Криниця" и автор Владимир Корнийчук за книжное издание "Марія Заньковецька" в номинации "За весомый вклад в развитие украиноведения".

Книгой года в номинации "За содействие в воспитании подрастающего поколения" также названо издание "Їжак Вільгельм". Автор Татьяна Стус и издательство — "Віват".

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фото: Kurs.if.ua; litcentr.in.ua