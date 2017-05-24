Украинский язык становится модным и востребованным в мире — Гройсман

Сегодня, 24 мая, в день святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, в Украине и ряде стран Южной и Восточной Европы традиционно отмечают День славянской письменности и культуры.

Как сообщает пресс-служба правительства Украины, по разным историческим источникам, выдающиеся византийские просветители Кирилл и Мефодий дали толчок развитию восточнославянской письменности, переводя на церковнославянский язык богослужебные книги и Евангелие, открывая при церквях школы.

Они также упорядочили славянский алфавит, заложили основу для дальнейшего усовершенствования кириллицы, которой как национальным алфавитом сегодня пользуются свыше 250 миллионов людей, и которая стала третьим официальным алфавитом Европейского Союза после латыни и греческого письма.

В своем поздравлении по этому случаю премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о популяризации украинского языка в мире, отметив, что он стал модным и востребованным.

"Украинцы совершили настоящий интеллектуальный подвиг — не только отстояли свою национальную и культурную самобытность, но и дали толчок для дальнейшего развития своей культуры и словесности. Сегодня украинский язык и культура снова становятся модными, влиятельными, востребованными в мире", — сказал он.

Гройсман отметил, что общий долг украинцев — обеспечивать поддержку стремительного развития "креативной украинской культуры".

Ранее Верховная рада приняла закон о введении квоты в 75% на украинский язык на телевидении.