У Путина дела идут плохо — украинский художник

Украинский художник и активист Сергей Поярков заявил, что судя по той степени хамства, которую позволяет себе президент Российской Федерации Владимир Путин, дела у него идут плохо.

Об этом он рассказал в комментарии "Гордону".

В то же время собеседник подчеркнул, что хамские месседжи главы РФ "срабатывают только на внутреннюю аудиторию".

"Когда у человека все хорошо, он становится великодушным, игривым и прибегает к какому-то изобретательному сарказму. Когда же все плохо, он начинает хамить. Это касается и Путина", — считает Поярков.

По его словам, "любой дурак, когда ему плохо, хамит". "И вот судя по той степени хамства, которую позволяет себе Путин, дела у него идут плохо. Раньше, когда у него все было в порядке, он давал более сдержанные комментарии и интервью. Риторика была другая. А сейчас ему нечего терять", — добавил художник.

Ранее военный корреспондент, фотограф и писатель Сергей Лойко говорил, что в России режим президента Владимира Путина самый циничный за всю историю страны. Ознакомиться с мнением журналиста можно здесь.