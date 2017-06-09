Названы 15 самых ожидаемых сериалов этого лета

9 июня 2017, 18:12

Издание разузнало о 15 сериалах, которые скрасят летние деньки любителей поваляться на диване.

Лето будет богато на новые сериалы и премьеры очередных сезонов уже полюбившихся эпопей.

Об этом kiev.vgorode.ua.

Так что ожидаем разрешения старых войн, начало новых, смерть врагов и победы любимых героев, много фантастики, крови, и, конечно же, любви и страсти.

Издание разузнало о 15 сериалах, которые скрасят летние деньки любителей поваляться на диване.

"Умираю со смеха"

Сериал расскажет о 70-х годах, когда в Лос-Анджелесе зарождался жанр юмора в формате стендап, который так популярен в наши дни. Обратная сторона жизни на сцене — это настоящий жесткий бизнес, где царит грубая конкуренция, благодаря которой появились не только супер-звезды, но и искалеченные судьбы.

Дата выхода: 5 июня

Канал: Showtime

"Когти"

Милые на первый взгляд сотрудницы маникюрного салона однажды решают ворваться в организованную преступность. Здесь им придется сменить лак для ногтей на огнестрельное оружие, организовав свою настоящую уличную банду.

Дата выхода: 12 июня

Канал: TNT

"Бойтесь ходячих мертвецов"

Главные герои сбежали из города, по океану добрались практически до границы между Америкой и Мексикой. Чтобы оказаться в безопасности, им нужно будет передать себя в руки выживших мексиканских стражей правопорядка. Правда, впереди их ждут куда более жуткие испытания — кому-то даже придется пересилить себя и убить человека. Третий сезон сериала обещает быть непредсказуемым.

Дата выхода: 4 июня

Канал: AMC

"Темное дитя"

Сара становится случайным свидетелем того, как под поезд бросается похожая на нее девушка. Сара забирает у погибшей документы и выдает себя за нее. Постепенно героиня выясняет, что близнецов гораздо больше и все они клоны, а стоит за всем могущественная корпорация, которая не хочет, чтобы о страшном эксперименте знало слишком много людей.

Дата выхода: 10 июня

Канал:  BBC America

"Кровавая гонка"

Место действия — недалекое будущее. Последний хороший полицейский Лос-Анджелеса вынужден участвовать в гонке через всю страну. Он садится за руль автомобиля, двигатель которого работает исключительно на человеческой крови. Победить в этой безумной гонке главному герою поможет девушка, для которой люди — лишь топливо. А гонка-то и вправду кровавая.

Дата выхода: 14 июня

Канал: Syfy

"Поворот"

Сериал, основанный на реальных событиях, рассказывает о Войне за независимость США 1778 года. Тогда тоже были шпионы, интриганы, герои и простые люди, которые стали жертвами событий и заложниками обстоятельств.

Дата выхода: 17 июня

Канал: АМС

"Проповедник"

Джесси Кастер и его друзья продолжают свой поход. На Земле происходит апокалипсис, Бог отправился отдыхать, а это значит, что его нужно вернуть. Во втором сезоне путь главных героев лежит через Новый Орлеан. Их ждет возвращение из ада Святого Покровителя Убийц — неубиваемого существа, в прошлом человека со сложной судьбой, жившего во времена Гражданской войны.

Дата выхода: 19 июня

Канал: AMC

"Мгла"

В отличие от полнометражного фильма 2007 года, в сериале, основанном на романе Стивена Кинга, появятся новые персонажи, а сама история будет раскрыта более полно. По сюжету на маленький городок, расположенный в провинции США, опустился загадочный туман, в котором обитают монстры. И людям придется дать им бой.

Дата выхода: 22 июня

Канал: Spike

"Gypsy"

В центре сюжета — история жизни Джин Хэллоуэй (Наоми Уоттс), психотерапевта из Нью-Йорка. Будучи примерной матерью и женой, она периодически вступает в интимные отношения с родственниками своих пациентов. Женщина понимает, что происходящее постепенно разрушит как чужие жизни, так и ее собственную, но сейчас ничего не может с этим поделать.

Дата выхода: 30 июня

Канал: Netflix

"Уилл"

Современная интерпретация биографии великого Шекспира. В молодости он прибывает в Лондон полный соблазна и опасности. Ему придется преодолеть длинный путь к грандиозному успеху.

Дата выхода: 11 июля

Канал: TNT

"Спасение"

Сериал-катастрофа. К Земле на полном ходу несется астероид, но почему-то никто его не заметил раньше: такой вывод делает студент из Массачусетского технологического университета. С этими данными парень отправляется к чиновнику низшего ранга из Пентагона, но убедить того, что выводы верны, будет непросто. Когда же все поймут, что студент прав, останется всего шесть месяцев для предотвращения неизбежного.

Дата выхода: 12 июля

Канал: TNT

"Игра престолов"

Седьмой сезон сериала предпоследний в истории "Песни льда и пламени". Зима пришла в цивилизованный мир Вестероса — Белые ходоки практически у Стены. Чтобы противостоять надвигающейся смертельной угрозе, бывшим врагам и соперникам придется объединить свои усилия, несмотря на жажду крови и мести.

Дата выхода: 16 июля

Канал: HBO

"Миднайт, Техас"

Этот сериал придется по душе фанатам "Дневников Вампира" или "Древних" — здесь также обещают романтику в опасных условиях. В небольшом техасском городке обитают вампиры, наемные убийцы, медиумы и ведьмы. Всем им грозит опасность в результате набега полицейских и банды байкеров. Объединившись жители города противостоят им.

Дата выхода: 25 июля

Канал: NBC

"Рэй Донаван"

История о профессиональном кризис-менеджере, применяющем в своей работе довольно нестандартные методы решения проблем, все еще далека от финала. Авторы сериала обещают, что новый сезон с совершенно иной стороны раскроет зрителям главного героя. На первый план выйдет личная драма Рэя Донована. Причем, криминала в ней будет не меньше, чем в "Клане Сопрано".

Дата выхода: 6 августа

Канал: Showtime

"Защитники"

Супергеройский сериал вселенной MARVEL. Нью-Йорк, как и любой другой мегаполис, кишит преступниками. Именно здесь и образуется команда супер-героев, готовых пойти на помощь обычным людям. В нее входит Люк Кейдж, Сорвиголова, Джессика Джонс, Железный кулак.

Дата выхода: 19 августа

Канал: Netflix

Напомним, композиция украинской группы ДахаБраха стала саундтреком к американскому сериалу.

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