Сестры Тельнюк записали песню на стихи супруги Черновола

Дуэт "Тельнюк: Сестри" записали песню на стихи поэтессы Атены Пашко, супруги журналиста Вячеслава Черновола.

Об этом пишет kp.ua.

Как сообщила в Facebook писательница Оксана Забужко, стих "Від тебе до мене" Пашко написала, когда ее супруг находился в лагере строгого режима в Мордовии. 17 лет, которые суммарно пробыл Черновол в неволе, Атена ждала его и отправляла в лагеря свои стихи. Эта поэзия вошла в сборник "На перехрастях", который напечатали в Мюнхене в 1989 году.

Стихи на музыку положила Леся Тельнюк. Клип смонтировал Валерий Пузик. В нем использованы кадры съемок бойцов ВСУ и видео взрывов в Донбассе, полученное при помощи радиолокационной станции ISKRA.

Напомним, звезда 90-х Одольская перепела песню победителя "Евровидения-2017".