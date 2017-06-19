Художница Ирина Третьяк: в Украине нет культуры посещения выставок и музеев

На сайте "Главред" состоялся чат с художницей Ириной Третьяк, творчество которой широко известно и в Украине, и за рубежом. Одна из самых известных работ художницы — "Гранат", и в ходе чата Ирина рассказала в том числе о ней. Общаясь с читателями, она рассказала, что мешает развиваться художнику в Украине, насколько востребовано у нас изобразительное искусство по сравнению с зарубежными странами, что может сделать деятель искусств для сплочения общества, когда в его стране идет война, что такое "настоящее искусство", а также может ли прожить и прокормиться художник только лишь собственным творчеством.

Представляем стенограмму чата с Ириной Третьяк.

Dinka: Як ви вважаєте, що мусять і можуть зробити митці в час, коли в їхній країні йде війна, для того, щоб об'єднати людей, зменшити градус агресії? Чи здатен художник наблизити країну до миру? Дякую за відповіді та вашу творчість.

Ирина Третьяк: Художники — носители прекрасного, ещё и немного волшебники, поэтому должны как можно больше творить, воплощая в своих творениях мир и любовь. Творить и делать выставки.

Dinka: Ірино, у своїх інтерв'ю ви прямо казали про те, що є комерційним художником, заробляєте цим на життя, і вам це цілком успішно вдається. Запитання таке. Скажіть, а чи не заважає вам як митцю цей "земний момент" — творити заради заробітку? Чи не страждає від цього результат? Чи не стає мистецтво на потік, так би мовити?

Ирина Третьяк: Ну, как видите, нет. :) Даже наоборот, мне хорошо удаётся с этим справиться. Я пишу картины, в первую очередь, для собственного душевного удовольствия, но при этом не скрываю, что и зарабатываю этим на жизнь. Я выбрала самый сложный путь, когда художник живет с продажи своих творений. Не вижу ничего в этом плохого.

Olga__: Расскажите, пожалуйста, нам, тем, кто не смог сегодня быть во Львове, о вашей нынешней выставке в этом городе. :) Чему она посвящена? Ваши впечатления, открытия, мысли-выводы? :) Заранее спасибо.

Ирина Третьяк: Выставка во Львове вызвала необычайный интерес и у львовян, и у туристов. Очень много посетителей, очень многие фотографируются с картинами или фотографируют просто сами работы. Нам даже выставку пришлось продлить до 18 июля. Так что все, кто будет во Львове, могут прийти в галерею "Мадам Пальмгрен" напротив Доминиканского собора и увидеть все своими глазами. Это выставка, которую я сама материализовала и очень этому рада. Мне очень нравится этот город, очень комфортно себя тут чувствую.

Inga: Виходячи з власного досвіду, скажіть, що в нашій країні заважає розвиватися художнику?

Ирина Третьяк: Только лень, неверие в себя и свои силы.

Inga: Ірино, як ви вважаєте, наскільки в Україні затребуване і оцінене образотворче мистецтво? Українці цікавляться належним чином живописом, якщо порівнювати з "попитом" суспільства на цей вид мистецтва в інших країнах?

Ирина Третьяк: К моему большому сожалению, с этим все очень плохо. В Украине только делаются попытки развития арт-сферы, нет культуры посещения выставок и музеев. Сейчас, находясь на выставке своих картин во Львове, могу точно сказать, что иностранцы намного больше интересуются искусством.

Vega: Какую картину из уже написанных вами вы считаете знаковой для себя и почему?

Ирина Третьяк: Однозначно — "Гранат". Я никогда не делала ставку на эту картину, в приоритете всегда были другие работы. Но люди, которые посещали мои персональные выставки и коллективные, всегда особое внимание обращали именно на "Гранат", а спустя время начали ассоциировать меня с этой картиной, поэтому, хорошенько все проанализировав, я решила, что именно она станет знаковой картиной на моем творческом пути.

Vega: Какой месседж вы стремитесь донести людям своим творчеством?

Ирина Третьяк: Я делаю то, что люблю, от чего получаю удовольствие и вкладываю в это душу. Верю, что мои картины приносят новым обладателям удачу, по крайней мере, так мне люди говорят сами. Мои картины — это стопроцентное отображение любви!

Lidia: В одной из публикаций о вас в 2015 году говорилось, что известный ювелирный бренд Украины ведет переговоры с вами о создании ювелирных украшений с мотивами ваших картин. Нашла ли все-таки воплощение эта идея?

Ирина Третьяк: Частично. Но это не совсем то, чего бы мне хотелось, а я не делаю того, что мне не по душе. Я всегда открыта к предложениям о сотрудничестве, уверена, все ещё впереди.

Lidia: У каких известных людей есть ваши картины? Многие ли из ваших работ находятся в зарубежных коллекциях, в каких странах?

Ирина Третьяк: Повторюсь, считаю неэтичным называть имена людей, которые приобретают мои картины. Да, достаточно многие работы находятся в частных коллекциях по всему миру — это Швейцария, Франция, Америка, Латвия, Таиланд и еще несколько стран, все уже не припомню.

Lidia: С чем связано то, что в ваших картинах преобладает красный цвет?

Ирина Третьяк: Я с детства люблю этот цвет и легко с ним справляюсь. Красный — это абсолютное отражение меня и моего характера, а мой самый любимый оттенок — ярко-алый.

Malinka: Ирина, скажите, а вы легко расстаетесь со своими картинами, например, когда продаете их? Бывает так, что с каким-то полотном сложно расстаться и отношение к нему, как к ребенку?

Ирина Третьяк: Как ни странно, очень легко. Даже сама была этому удивлена. Но ведь картины получают новую жизнь, продолжение, и меня это, безусловно, радует.

Simka: Чи може в Україні художник прожити і прогодуватися виключно творчістю?

Ирина Третьяк: Как видите, я тому живой пример. Для меня живопись — не только любимое дело, но и способ существования. Главное верить в то, что ты делаешь и не останавливаться на пути.

Simka: Скільки коштують в середньому ваші роботи? Яка найдорожча картина, яку вам доводилося продавати?

Ирина Третьяк: Сколько стоят — не скажу. Дорого. :) Самая дорогая, конечно же, "Гранат". Считаю, что эта картина волшебная. Ведь она приносит людям не только эстетическое удовольствие, но и удачу — уже не раз слышала об этом от людей, которые стали владельцами картин из этой серии.

Simka: Як би ви назвали ваш власний стиль та техніку, в якій творите?

Ирина Третьяк: Это авторская объемная техника, которую я доработала под себя. В таком стиле пишет мало художников, несколько в Америке, и Голландии. В Украине я единственная, кто овладел ею. Все потому, что я всегда хочу отличаться, быть другой, узнаваемой. Это у меня еще с детства заложено.

Banana: Говорят, что критерий, который всегда определит, что является настоящим искусством, а что нет — это время. Как вы полагаете, какие из ваших картин будут знать, помнить спустя сто или больше лет? И, как вы думаете, кто из ваших современных коллег точно останется в истории?

Ирина Третьяк: Кто говорит? И что является критерием настоящего искусства? Кто это определит или определяет?! Это все очень сложно, тут много вопросов и много ответов. Можно развить целую дискуссию, и, поверьте, ответов будут сотни.

Можно просто вложить бешеные деньги и раскрутить художника или картину, найти правильный подход и правильное представление какого-то конкретного автора. В общем, на эту тему можно разговаривать бесконечно.

Могу рассказать собственный пример. Я, ещё готовясь к своей первой персональной выставке, понимала, что мне нужна знаковая картина, картина, по которой меня будут узнавать, с которой будет ассоциироваться имя "Ирина Третьяк", но брать самой какую-то картину и распиаривать я категорически не хотела и этого не делала. Мне хотелось, чтобы люди сами выбрали эту картину. Так и случилось, я не прилагала абсолютно никаких усилий для раскрутки "Граната". Наоборот, упорно год не замечала эту картину, но это не помещало ей стать известной. Я уверена, что именно у этой моей картины большое будущее!

Что касается того, кто из коллег останется в истории, то тут я, возможно, покажусь эгоисткой, но не буду скромничать и скажу так: это точно буду я! :)

Banana: Ирина, не секрет, что современное искусство порой шокирует. Например, кто-то рисует грудью, кто-то... не будем уточнять чем, кто-то создает какие-то безумные инсталляции... Как вы относитесь к такому? Вам понятны такие вещи?

Ирина Третьяк: Вы знаете, я не трачу своё время на то, что мне не интересно, поэтому даже и не собираюсь это понимать. Это точно так же, как классические авторы не понимают меня, а я и не прошу. Все имеет право на жизнь. Почему бы и нет.

Rika: А у вас бывает так, что идеи картин приходят, как таблица химических элементов у Менделеева, во сне? Вообще, когда начинаете писать картину, вы уже представляете ее в деталях и просто "материализуете" на холсте, или все приходит и меняется в процессе?

Ирина Третьяк: Бывает всегда по-разному. Я, к примеру, всегда знала, что буду известным художником. Я настолько спонтанный человек, что от меня можно ожидать чего угодно. Скорее, я материализую на холсте то, чего хочу в обычной жизни.

Королёва Екатерина: Ирина, где вы черпаете вдохновение, что делаете в ситуациях, когда нужно творить и рисовать (под заказ), а не хочется?

Ирина Третьяк: Мое вдохновение — это я сама, вернее мое эмоциональное состояние. Я очень эмоциональный человек, поэтому вдохновить меня может абсолютно все! Особенно вдохновляют успешные люди. Когда не хочется, есть слово "надо". Я включаюсь и погружаюсь в работу полностью, понимая, что другого выбора у меня нет, а работу надо сделать.

Elena Deineka: Если бы вам предложили сделать мир лучше, с чего бы вы начали?

Ирина Третьяк: С хорошего настроения, с позитивных эмоций, с правильного настроя себя и написания позитивной картины! Верю, что мои картины уже делают мир лучше.

Ekaterina Gorbach: Расскажите, пожалуйста, с чего начался ваш путь художника? У каждого в жизни есть "волшебный трамплин", загадочное стечение обстоятельств, когда человек поистине обретает себя. Кто или что в вашей жизни был этим решающим "трамплином" в мир художества?

Ирина Третьяк: А я всегда знала, что буду творческим человеком, это могло быть только так и никак по-другому! Рисовать я стала раньше, чем ходить. Помню себя с трёх лет — и уже рисовала. Никто в меня, кроме меня самой, не верил, а моя вера в себя всегда безгранична. Трамплином, вернее пинком, стало неверие родственников в меня и нежелание мне помочь и поддержать, у меня же, в свою очередь, появилась цель — доказать всем, что я смогу.

Анастасия Маринчук: Расскажите немного о своих творческих планах. И как к вам приходит замысел картины?

Ирина Третьяк: У меня всегда много планов. Но я очень эмоциональный и спонтанный человек. Молниеносно принимаю решения, поэтому вмиг могу все поменять с ног на голову, только потому что сейчас я так хочу. Так же и приходит замысел написания картины, могу начать с одного, а финальный результат будет совсем другой. Во всем всегда прислушиваюсь к себе, для меня очень важно быть в гармонии с собой. Что касается выставок и мероприятий, я постоянно где-то участвую. Сейчас это выставка во Львове, перед этим я была там арт-партнёром премии Boom awards 2017, через месяц это будет Рим, потом Дубай.

Александра Лыскова: Сюжет новой картины уже есть в зарисовке? В чем черпаете вдохновение?

Ирина Третьяк: Зарисовки картины всегда только в моей голове, а у меня, поверьте, очень бурная фантазия и много идей. Главным вдохновителем для чего-либо всегда являюсь я сама.

Elena Korsunenko: Как давно Вы занимаетесь творчеством и сколько времени в сутках этому посвящаете?

Ирина Третьяк: Всю жизнь. Мне интересно абсолютно все, что касается творчества, и я это постигаю, мне нравится учиться, самообразовываться. Мне повезло, ведь на работу я не хожу. То, чем я занимаюсь — мой стиль жизни, мое любимое дело, мое увлечение, мое хобби. Я посвящаю художественной деятельности 24 часа в сутки. Я делаю то, что мне нравится, то, что приносит удовольствие. И я очень рада, что это делает других людей счастливее.

Elena Mironenko: Вопросы о творчестве: 1. Творите вы в любом настроении, или ждете, когда вас посетит Муза? 2. Могли бы вы променять ваше стремление творить на что-либо другое? На что? Ради чего вы бы могли отказаться от творчества? 3. Ваша самая лучшая картина — которая еще не написана? Или уже? 4. Какая ваша черта характера главная в творчестве?

Ирина Третьяк: 1) В любом. Ведь я выбрала самый сложный путь, когда художник занимается только картинами и живет только с этого! А это поверьте очень сложно, тут надо быть не только художником, но и маркетологом и продажником, психологом, дизайнером, пиарщиком, эдаким "универсальным солдатом". Поэтому я творю всегда!

2) Даже не представляю. Я творческий человек до мозга костей, я ко всему и всегда подхожу творчески. Единственное, ради чего я бы подвинула свое творчество — это семья и дети.

3) Хотелось бы думать, что ещё она впереди. Но знаю наверняка, что мой "Гранат" уже определил вектор узнаваемости.

4) Упрямство и упорство. Я очень упрямый человек и в жизни, и в творчестве. Вообще, я одинаковая и в том, и в том, у меня нет масок, не люблю этого. Знаю, многим не нравится это мое упрямство и принципиальность, но я такая, как есть, и считаю, что как раз в профессии эти черты помогли мне достичь того, что имею на сегодняшний день.

Julia Boyko: Что или кто является самым большим вашим вдохновением?

Ирина Третьяк: Я сама — самый большой и верный вдохновитель.

Elena Mironenko: 1. Вспомните, когда вам в последний раз приходилось краснеть? При каких обстоятельствах это было? 2. Какое из ваших достижений вы считаете наиболее значимым? 3. Ваш любимый женский образ (из кино, литературы, истории)? Чем бы вам хотелось быть похожей на нее? 4. Каким необычным навыком вы хотели бы обладать (умение летать, читать мысли и пр.)? 5. Какой из недостатков вам тяжелее всего простить людям? Желаю удачи! С уважением, Елена Мироненко.

Ирина Третьяк: 1. Ой! :) Сложно даже вспомнить. Меня сложно заставить покраснеть, нет ничего такого, чтобы вогнало меня в краску. :) Наверное, потому что я очень люблю красный цвет.

2. То, что, несмотря на все невзгоды и препятствия, я уже смогла достичь определенных высот. Стать известным художником, только благодаря своему упрямству, своей вере в себя, без чьей-либо помощи, в том числе и родственников.

3. У меня нет кумиров. Скорее всего это был бы какой-то собирательный образ красивой, стильной, сексуальной, уверенной в себе и успешной женщины.

4. Вот от умения читать мысли, я бы точно не отказалась, так как давно увлекаюсь психологией и все пытаюсь их таки прочитать.

5. Спасибо большое, Елена. Наверное, нет ничего такого, чего я бы не смогла простить. Всему есть свой срок и обстоятельства, ведь мы сами не безгрешны. Просто есть человеческие качества, которые я не люблю — это лицемерие, подхалимство, ложь.

Василий Таттоо: Ирина, хотели бы вы хоть раз испробовать свои силы, потенциал в тату культуре, т.е. в качестве мастера тату, перейти с льняных полотен на живые?

Ирина Третьяк: Конечно! Я всегда открыта экспериментам, мне это нравится. Тату — это тоже вид живописи, просто холст другой. Уверена, что у меня еще будет такая возможность!

Єгор Клецов: Ирина, каким должен быть мужчина, чтобы вам понравиться?

Ирина Третьяк: Я все воспринимаю интуитивно, в том числе и мужчин. Это должен быть "мой " мужчина на интуитивном уровне, все остальное не имеет значения. Меня не подкупит то, кем он является и что делает. Если человек мне не по душе, я даже не обращаю на него внимания и не трачу свое время на общение с ним.

Ольга Третьяк: Интересует выставка в Верховной Раде. Почему эротическая? Как вы попали в Раду?

Ирина Третьяк: Это самый популярный вопрос. :) Это не была эротическая выставка. Из 30-ти картин, представленных на выставке в ВР, эротического характера были всего четыре-пять работ. Просто были люди, которые хотели подпортить мою репутацию и заказали определенные статьи, отсюда и пошло об эротической выставке. Чтобы попасть в Верховную Раду, было достаточно просто написать письмо на имя кого-то из депутатов с просьбой организовать выставку. Вот и все.

Марина Подорожная: Есть ли у вас художественное образование?

Ирина Третьяк: Нет, художественного образования я не имею. Наверное, у меня тот случай, когда дано свыше. Я всегда умела рисовать, для меня это не составляет никакой сложности. Но я очень люблю самообразование, всегда учусь и стремлюсь к совершенству. Часто сама устраиваю себе экзамены.

Ольга Третьяк: Среди обладателей ваших картин есть известные люди? И кто это?

Ирина Третьяк: Да есть, это и политики, и бизнесмены, и многие коллекционеры. Но думаю, что будет неэтично называть их имена. Горжусь тем, что мои картины были в личной коллекции Богдана Дмитриевича Гаврилишина. Это — великий человек. Счастлива, что была лично с ним знакома. И говорю об этом лишь потому, что он сам просил меня говорить о том, что в его коллекции есть мои картины. Есть картины и в коллекциях публичных людей, артистов, например, у певицы Ингрид.

Все фотографии предоставлены Ириной Третьяк