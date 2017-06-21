Украинский пианист-виртуоз стал вровень с Элтоном Джоном и Стиви Уандером

Украинский пианист-виртуоз и композитор Евгений Хмара получил международный статус Yamaha Local Artist. Генеральный директор Yamaha Music Gulf Fze Ясуаки Гиотен вручил музыканту сертификат, подтверждающий присвоенное звание корпорацией Yamaha.

В рояльном сегменте Евгений стал первым музыкантом в Украине, получившим данный статус.

"Артисты Yamaha — это исполнители мирового класса, избранные и принятые только по приглашению. Быть Артистом Yamaha — признание профессиональных достижений во всем мире", — говорит Бонни Баррет, директор службы Yamaha Artist.

"Для меня это очень значимое достижение. Всегда и везде, где бы ни звучала моя музыка, я говорю, одно — это made in Ukraine. Я украинский музыкант и очень горжусь тем, что нас слушают и слышат! Музыка не имеет границ и рамок", — сказал Евгений Хмара.

Обладателями статуса Yamaha Artist являются: сэр Элтон Джон, Стиви Уандер, Джастин Тимберлейк, Эбби Саймон, Марк Гассер и другие…

Напомним, ранее Евгений Хмара стал обладателем Голливудской премии импровизаторов, а с недавних пор — еще обладателем статуса Yamaha Local Artist.