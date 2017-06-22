Увидеть невидимое, или Памятник Ворошилову в Луганске

22 июня 2017, 08:39

В 1968-м Пендраковский даже теоретически не мог видеть в Луганске памятник Ворошилову, Права справа

Конный памятник Климу Ворошилову в Луганске

В оккупированном Луганске по приглашению руководства Луганской государственной академии культуры и искусств им. Матусовского пребывал российский кинорежиссер Валерий Пендраковский, который возглавил "государственную экзаменационную комиссию" по аттестации выпускников факультета изобразительного искусства этого учебного заведения.

По информации местных источников аналитического отдела ОИ "Права справа", Пендраковский провел в Луганске ряд творческих встреч со студентами и жителями города.

На встречах со студентами Пендраковский поделился воспоминаниями о предыдущих визитах в Луганск. "Что касается самого Луганска, то я был в Ворошиловграде в 1968 году... Я запомнил четко только памятник Ворошилову и станцию ​​техобслуживания, где мы ремонтировали тормоза своих "Жигулей", — рассказал кинорежиссер.

Примечательно, что памятник Клименту Ворошилову был установлен в 1952 году в сквере напротив мемориала "Борцам революции". Однако уже в 1958 году памятник Ворошилову демонтировали из-за развенчивания культа личности Сталина.

То есть, в 1968 году Пендраковский даже теоретически не мог видеть в Луганске памятник Ворошилову.

Стоит напомнить, что к 100-летию со дня рождения Ворошилова 4 февраля 1981 на улице Коцюбинского в Ворошиловграде (нынешний Луганск) напротив здания горсовета состоялось повторное открытие монумента "красному маршалу". Авторы памятника — скульптор Анатолий Посядко и московский архитектор Алексей Душкин.

В том же 1981 году, кроме конной скульптуры, в Луганске по улице Артема был установлен бюст Ворошилову. Автором скульптуры был В. Х. Федченко.

Есть в Луганске еще один бюст Ворошилова, который находится в сквере "Славы героев Гражданской войны". Но сквер был открыт 28 октября 1977 года.

Подытоживая вышеприведенные факты, открытым остается вопрос к кинорежиссеру Пендраковскому: сколько флакончиков российского боярышника было выпито накануне встречи со студентами, чтобы на следующий день иметь возможность вспомнить все и погрузившись в воспоминания увидеть в 1968 году в Луганске несуществующий на тот момент памятник Ворошилову?

Впрочем, вопрос не только и не столько к Пендраковскому, сколько к принимающей стороне — руководству так называемой "академии" им. Матусовского: насколько нужно не уважать своих студентов и не знать историю родного города, чтобы позволять пришлому "варягу" с умным видом на лице нести откровенную ахинею?

Справка. Пендраковский Валерий Юрьевич — российский кинорежиссер, сценарист, продюсер. Заслуженный деятель искусств России (2002). С 1999 гг. — директор к/ст. "Ялта-фильм". В 2000— 2005 гг. — генеральный директор ЗАО "Ялтинская киностудия". Член Национального Союза кинематографистов Украины. С 2007 года — кинорежиссер киноконцерна "Мосфильм".Член Союза кинематографистов России. Живет и работает в Москве.

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