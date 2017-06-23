Шендерович потроллил Путина: "галерник", работает в поте лица

Российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович высмеял деятельность президента РФ Владимира Путина, назвал главу страны "галерником".

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя новость о том, что политик потребовал закрыть свалку в Балашихе.

В то же время литератор подчеркнул, что лидер России "работает в поте лица".

"Новость дня на "Яндексе": Путин потребовал закрыть свалку в Балашихе. Ниже по иерархии для решения этой задачи никого не нашлось", — отметил автор.

Ранее российский журналист и блогер Аркадий Бабченко потроллил демонстрацию Владимиром Путиным американскому режиссеру Оливеру Стоуну фейкового видео якобы о работе военно-космических сил РФ в Сирии.