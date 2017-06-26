Звезда фильма "Кавказская пленница" экстренно госпитализирован в Москве

Известный советский и российский актер театра и кино 95-летний Владимир Этуш был госпитализирован в одну из подмосковных клиник с серьезной травмой.

Об этом пишет Styler.

На данный момент с актером все в порядке, сообщает Mash. Отмечается, что Этуш оступился и упал в одной из стоматологических клиник Москвы. Предварительно врачи подозревают перелом шейного отдела позвоночника. Машина скорой помощи забрала актера в больницу.

Также на сайте российского издания Life появилась информация о том, что артист попал в больницу с сердечным приступом. По их данным, это произошло еще накануне вечером, и медикам уже удалось стабилизировать состояние актера в одной из подмосковных клиник. После этого, как сообщает издание, Владимир Этуш отказался оставаться в больнице и уехал на дачу. Супруга актера Елена Этуш заверила, что с актером все в порядке. "С ним все хорошо, он на даче, завтра мы возвращаемся в Москву, а послезавтра у нас спектакль", — сообщила супруга артиста.

Среди множества фильмов, в которых сыграл Этуш, числятся "12 стульев", "Иван Васильевич меняет профессию", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" и другие.

Напомним, Николая Расторгуева экстренно госпитализировали.