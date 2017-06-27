На 65 году жизни умер известный украинский художник Якутович

В Киеве на 65 году жизни скончался известный украинский художник, график, иллюстратор, член Академии искусств Украины Сергей Якутович.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Татьяна Шпайхер.

По информации интернет-издания Gazeta.ua, которое ссылается на женщину, которая несколько лет присматривала за художником, он умер в больнице Феофания.

Якутович родился в 1952 в семье художников. Его отец Георгий известен по работе над фильмом "Тени забытых предков", а мать — Александра Павловская была иллюстратором детских книг и преподавала в школе.

Художник оставил после себя иллюстрации 160 изданий, среди которых 17 томов современной украинской литературы. Также сделал вклад в кинематограф. Якутович был главным художником фильма Юрия Ильенко "Молитва за гетмана Мазепу", телефильмов "Еще как мы были казаками", "Потерянный рай". Также работал над созданием известного фильма Владимира Бортко "Тарас Бульба".

На выставке в Ашгабате издание романа Лины Костенко "Берестечко" с иллюстрациями Якутовича признали лучшей иллюстрированной и художественно оформленной книгой.

Талант Якутовича не раз отмечали на различных конкурсах и фестивалях. Он был лауреатом Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко.

Напомним, умер легендарный украинский поэт Борис Олийнык.