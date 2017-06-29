Украинские художники выпустили необычную азбуку

В этом году в рамках "Книжного Арсенала" клуб иллюстраторов Pictoric представил проект "НЕабетка" от студентов НАОМА.

Об этом пишет 24tv.ua.

Свою версию интерпретации азбуки представили Наталья Галавур, Оля Гордиенко, Алина Комарова, Оля Музыченко, Дарья Луцишина и Николай Степанов, пишет "Читомо".

Проект стал иллюстрациями произведений и персоналий украинской литературы от фольклора и Шевченко до Винграновского и Семенко.

"НЕабетка — это возможность открыть НЕочевидные сюжеты и НЕслыханные неологизмы поэтов, местоимения и предлоги. 33 буквы – 33 наброска по сюжетам украинской литературы", – отметили организаторы.

Напомним, 12 украинских художников превратили картины ван Гога в фильм.