Украинские художники выпустили необычную азбуку

Проект стал иллюстрациями произведений и персоналий украинской литературы от фольклора и Шевченко до Винграновского и Семенко.
Об этом пишет 24tv.ua.
Свою версию интерпретации азбуки представили Наталья Галавур, Оля Гордиенко, Алина Комарова, Оля Музыченко, Дарья Луцишина и Николай Степанов, пишет "Читомо".
Проект стал иллюстрациями произведений и персоналий украинской литературы от фольклора и Шевченко до Винграновского и Семенко.
"НЕабетка — это возможность открыть НЕочевидные сюжеты и НЕслыханные неологизмы поэтов, местоимения и предлоги. 33 буквы – 33 наброска по сюжетам украинской литературы", – отметили организаторы.
Напомним, 12 украинских художников превратили картины ван Гога в фильм.