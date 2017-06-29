В Киеве похоронили Якутовича, в последний путь провели аплодисментами

В Киеве прошла панихида и церемония прощания с известным украинским художником Сергеем Якутовичем, его похоронили на Байковом кладбище.

Об этом пишет Укринформ.

Агентство уточнило, что церковная служба по умершему и прощание проходили в храме Вознесения Господня, в последний путь его провели аплодисментами.

Попрощаться с Якутовичем пришли коллеги — художники, кинематографисты, а также министр культуры Евгений Нищук. Живописца похоронили рядом с женой и сыном.

Напомним, Сергей Якутович умер в Киеве на 65 году жизни, в последние годы художник много болел. Его талант не раз отмечали на различных конкурсах и фестивалях, в частности, он был лауреатом Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко.