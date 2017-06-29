Украинский режиссер рассказал, почему доверяет СБУ и поддерживает запрет на въезд российским актерам

Можно было бы сказать, что искусство вне политики, но все прекрасно знают, как политтехнологии манипулируют людьми посредством медиа-персон.

Об этом заявил кинорежиссер, сценарист и продюсер Любомир Левицкий на чате в "Главреде".

Режиссер объяснил, почему считает целесообразным не пускать российских артистов в Украину.

"Если это актеры, которые конкретно несут пропаганду страны-агрессора, то, конечно, это правильный ход. Если речь идет просто об актерах, которые кому-то там не нравятся, это неправильно. Можно было бы сказать, что искусство вне политики, но мы все прекрасно понимаем, как хорошо работают политтехнологии посредством медиа-персон. Поэтому для этого у нас есть специальные службы, которые владеют информацией лучше, чем каждый из нас, и именно они должны делать этот выбор. Доверяю ли я украинским спецслужбам? Да, доверяю".

Напомним, режиссера Сенцова наградили престижной американской премией.