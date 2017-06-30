Украинский режиссер объяснил, почему не разумно запрещать советское кино

Популярный украинский режиссер рассказал, почему не стоит запрещать советские фильмы.

Об этом Любомир Левицкий заявил на чате в "Главреде".

Режиссер считает, что каждый человек в праве сам принимать для себя решение смотреть или нет какой -то фильм.

"Любой запрет — это зло. Человек должен анализировать и сам принимать решения. А задача государства — дать ему знания и образование, чтобы он сделал правильный выбор. Тогда мы будем иметь нацию, а не народ", — заявил Левицкий.

Напомним, украинский режиссер рассказал, почему доверяет СБУ и поддерживает запрет на въезд российским актерам.