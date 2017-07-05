Госкино запретило показ украинского и российского сериалов

4 июля государственное агентство Украины по вопросам кино сообщило, что отныне в нашей стране запрещено показ двух сериалов — украинского "Офицерские жены", режиссера Дмитрия Петруня, и российского — "Задача особой важности. Операция Тайфун", режиссер Петр Амелин.

Об этом идет речь на официальной страничке в Facebook.

Решение было принято в ответ на обращение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой рассмотреть на заседании вопрос о нарушении действующего законодательства Украины. После просмотра экспертная комиссия большинством голосов приняла решение аннулировать прокатные удостоверения на право распространения и демонстрирования и отменить государственную регистрацию вышеупомянутых произведений как содержащих нарушения ст.15-1 закона О кинематографии.

Напомним, Госкино собрало в одном видео 20 новых украинских фильмов.