Влада Литовченко предлагает внести праздник Ивана Купала в перечень нематериального культурного наследия

Предоставление украинским традициям, обрядам и праздникам статуса всемирного наследия человечества — важная составляющая интеграции Украины в международное культурное и туристическое пространство, убеждена директор Вышгородского историко-культурного заповедника Влада Литовченко.

"На сегодняшний день в Национальный перечень нематериального культурного наследия внесены 6 элементов: традиция Косовской расписной керамики, Петриковская декоративная роспись, Кролевецкое перерабатывающее ткачество, Хлебная культура и традиции, Опишнянская керамика и казацкие песни Днепропетровщины.

В то же время, традиция празднования Ивана Купала — один из самых ярких образцов украинской праздничной обрядности. Ивана Купала — традиционный украинский праздник, который отмечали в ночь перед Ивановым днем. Название Ивана Купала имеет народно-христианское происхождение и является славянским вариантом имени Иоанн Креститель. Сутью действа является очистка с помощью огня и воды, древнейшая форма магических действий. Празднование начиналось в заранее оговоренных местах, преимущественно возле рек. Главные атрибуты праздника — это Купала и Марена, зимнее божество, которое истощает землю стужей, а человека болезнью и голодом. Собственно, празднование начинается с изготовления чучела главных персонажей праздника — Купала и Марены. Обязательно разводится большой костер, считается, что он имеет большую мифическую силу. Через купальский костер прыгают участники действа, таким образом, проходя своеобразный ритуал очищения. Также существует поверье, что собранные в ночь на Ивана Купала или утром с "ивановской" росой лекарственные растения имеют особую, необычайную силу".

Литовченко отмечает, что праздник Ивана Купала всегда был одним из самых популярных праздников среди молодежи — девушки, пуская венки по воде, гадали на суженого, а мужчины, прыгая через огонь, закаляли свою смелость.

Как рассказала директор ВИКЗ, чтобы внести празднование Ивана Купала в Национальный перечень нематериального культурного наследия, необходимо в утвержденную учетную запись на элемент внести всю исследуемую информацию, носителей, территорию, на которой распространен обряд, историческую справку и т.д. После заполнения карточка направляется в Министерство культуры Украины, которое в свою очередь передает ее на экспертный совет. После доработки экспертным советом элемент презентуют в Национальный перечень нематериального культурного наследия, а затем есть все шансы попасть в легендарный Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Напомним, певица Руслана в ночь на Ивана Купала уйдет высоко в горы.