В записи песни принимал участие идеолог французского проекта Deep Forest Эрик Муке.
Украинская группа Onuka презентовала англоязычный трек Vsesvit.
Об этом пишет kp.ua.
Это первый сингл из нового альбома Mozaїka, который поклонники смогут послушать этой осенью. В записи песни принимал участие идеолог французского проекта Deep Forest Эрик Муке. С ним солистка группы Ната Жижченко познакомилась в 2016 году на Polyana Music Festival в Закарпатье, пишет Vogue.
"Vsesvit — это попытка ответить на сложный, извечный вопрос о предназначении человека; его роли во Вселенной, — рассказала певица о новом треке.
После успешного выступления на "Евровидении-2017" в Киева Ната призналась, что вырос интерес зарубежной публики к группе Onuka, в частности резко увеличились покупки треков на Западе.
Напомним, Dzidzio и Оля Цибульская записали совместный трек о любви.