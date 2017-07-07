Украинская группа Onuka презентовала англоязычный трек Vsesvit.

Об этом пишет kp.ua.

Это первый сингл из нового альбома Mozaїka, который поклонники смогут послушать этой осенью. В записи песни принимал участие идеолог французского проекта Deep Forest Эрик Муке. С ним солистка группы Ната Жижченко познакомилась в 2016 году на Polyana Music Festival в Закарпатье, пишет Vogue.

"Vsesvit — это попытка ответить на сложный, извечный вопрос о предназначении человека; его роли во Вселенной, — рассказала певица о новом треке.

После успешного выступления на "Евровидении-2017" в Киева Ната призналась, что вырос интерес зарубежной публики к группе Onuka, в частности резко увеличились покупки треков на Западе.

Напомним, Dzidzio и Оля Цибульская записали совместный трек о любви.