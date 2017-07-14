Эмми-2017: в США назвали претендентов на высшую телевизионную премию

14 июля 2017, 12:33

Вручение победных статуэток состоится 17 сентября в Лос-Анджелесе.

Американская телевизионная академия объявила список номинантов на высшую телевизионную премию США, которая в этом году будет 69-й по счету.

Об этом пишет kp.ua.

"Эмми" — главная награда в Америке в области телевидения, каждый год ее вручает Американская телевизионная академия за выдающиеся достижения в шоу и сериалах.

Вручение победных статуэток состоится 17 сентября в Лос-Анджелесе. А пока давайте взглянем, есть ли в американских списках наши любимчики. Ведь многие сериалы и шоу и мы имели счастье лицезреть на протяжении этого года.

Лидером по количеству номинаций стал "Мир Дикого Запада" — эта фантастическая драма претендует на победу в 22 категориях. И, стоит признаться, весьма заслужено. Необычный сюжет (действие разворачивается в одном из футуристических парков развлечений "Западный мир", наполненном множеством тематических аттракционов. Обслуживают парк андроиды, точь-в-точь похожие на людей, а потом и вовсе начинают на них охоту) и игра Энтони Хопкинса — и картина почти вне конкуренции.

За ним идут "Вражда" и "Очень странные дела" (18 номинаций), "Вице-президент" (17 номинаций), а также "Большая маленькая ложь" и "Фарго" (по 16 номинаций).

В этих картинах — целое созвездие звезд: во "Вражде" сыграли Джессика Лэнг и Сюзан Сарандон, в "Очень странных делах" — Вайнона Райдер, в "Большой маленькой лжи" — Николь Кидман и Риз Уизерспун, "Фарго" и вовсе в представлении не нуждается (это уже третий сезон).

"Рассказ служанки" претендует на 13 статуэток. Эта картина тоже необычна… своей антиутопичностью. Действие разворачивается в тоталитарной республике Гилеад, где у власти находятся военные. В стране жестокие порядки, уважением в обществе пользуются только офицеры и их жены. Но, по неизвестным причинам, у жен офицеров не рождаются дети. Чтобы продолжить свой род, они выбирают из числа простых девушек ту, которая будет вынашивать их будущего ребенка. Эти девушки живут в спецлагерях для подготовки служанок, которые должны рожать потомков для представителей элиты. Главную роль сыграла звезда сериала "Безумцы" Элизабет Мосс.

Что интересно — любимый сериал миллионов, "Игра престолов", в список номинантов не попал. Хотя в прошлом году отхватил три награды "Эмми" — за лучшие сценарий, режиссуру и спецэффекты. Но пролет "Игры..." мимо номинаций связан с тем, что в этом году сериал стартует только в июле (а не как раньше, в апреле), когда уже объявлены номинанты.

ГЛАВНЫЕ НОМИНАЦИИ ЭММИ-2017

Лучший драматический сериал

"Лучше звоните Солу" (Better Call Saul)

"Корона" (The Crown)

"Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale)

"Карточный домик" (House of Cards)

"Очень странные дела" (Stranger Things)

"Это мы" (This Is Us)

"Мир Дикого Запада" (Westworld)

Лучший комедийный сериал

"Атланта" (Atlanta)

"Черная комедия" (Blackish )

"Мастер не на все руки" (Master of None)

"Американская семейка" (Modern Family)

"Силиконовая долина" (Silicon Valley)

"Несгибаемая Кимми Шмидт" (Unbreakable Kimmy Schmidt)

"Вице-президент" (Veep)

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Стерлинг К. Браун, "Это мы" (This Is Us)

Энтони Хопкинс, "Мир Дикого Запада" (Westworld)

Боб Оденкерк, "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul)

Мэттью Риз, "Американцы" (The Americans)

Лив Шрайбер, "Рэй Донован" (Ray Donovan)

Кевин Спейси, "Карточный домик" (House of Cards)

Майло Вентимилья, "Это мы" (This Is Us)

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Виола Дэвис, "Как избежать наказания за убийство" (How to Get Away With Murder)

Клэр Фой, "Корона" (The Crown)

Элизабет Мосс, "Рассказ служанки (The Handmaid's Tale)

Кэри Рассел, "Американцы" (The Americans)

Эван Рэйчел Вуд, "Мир Дикого Запада" (Westworld)

Робин Райт, "Карточный домик" (House of Cards)

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Азиз Ансари, "Мастера не на все руки"

Энтони Андерсон, "Черная комедия" (Blackish )

Зак Галифианакис, "Баскетс" (Baskets)

Дональд Гловер, "Атланта" (Atlanta)

Уильям Х. Мэйси, "Бесстыдники" (Shameless)

Джеффри Тэмбор, "Очевидное" (Transparent)

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Памела Адлон, "Все к лучшему" (Better Things)

Трейси Эллис-Росс, "Черная комедия" (Blackish)

Джейн Фонда, "Грейс и Фрэнки" (Grace and Frankie)

Лили Томлин, "Грейс и Фрэнки" (Grace and Frankie)

Эллисон Дженни, "Мамаша" (Mom),

Элли Кемпер, "Несгибаемая Кимми Шмидт" (Unbreakable Kimmy Schmidt)

Лучший мини-сериал/телефильм

"Гений" (Genius)

"Фарго" (Fargo)

"Однажды ночью" (The Night Of)

"Вражда" (Feud: Bette and Joan)

"Большая маленькая ложь" (Big Little Lies)

Лучшая женская роль в мини-сериале/телефильме

Фелисити Хаффман, "Преступление по-американски" (American Crime)

Николь Кидман, "Большая маленькая ложь" (Big Little Lies)

Риз Уизерспун, "Большая маленькая ложь" (Big Little Lies)

Кэрри Кун, "Фарго" (Fargo)

Джессика Лэнг, "Вражда" (FEUD: Bette and Joan)

Сьюзен Сарандон, "Вражда" (FEUD: Bette and Joan)

Лучшая мужская роль в мини-сериале/телефильме

Эван МакГрегор, "Фарго" (Fargo)

Джеффри Раш, "Гений" (Genius)

Риз Ахмед, "Однажды ночью" (The Night Of)

Джон Туртурро, "Однажды ночью" (The Night Of)

Бенедикт Камбербэтч, "Шерлок при смерти" (Sherlock: The Lying Detective)

Роберт Де Ниро, "Лжец, Великий и Ужасный"

Лучшее реалити-шоу

"Голос" (The Voice)

"Удивительная гонка" (The Amazing Race)

"Шеф-повар" (Top Chef)

"Проект Подиум" (Project Runway)

"Королевский гонки РуПола" (RuPaul's Drag Race)

"Американский воин-ниндзя" (American Ninja Warrior)

Напомним, украинский клип попал в шорт-лист американского фестиваля.

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