Начался чат с арт-директором фестиваля "Бандерштат" Сергеем Мартынюком

На сайте "Главред" начался чат с фронтменом группы "Фіолет", арт-директором фестиваля "Бандерштат" Сергеем Мартынюком ("Колосом").

Одиннадцатый фестиваль "Бандерштат-2017" пройдет в селе Рованцы (Луцк) 4-6 августа. Фестиваль уже стал визиткой этого края. В этом году "Бандерштат" соберет лучшие украинские группы и зарубежных гостей, ведущих литераторов страны и актуальных лекторов. Традиционно фестиваль пройдет в безалкогольном формате, с насыщенной программой, несколькими музыкальными сценами и дискуссиями с интересными людьми.

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