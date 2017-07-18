Украинский фильм о мотопутешествии четырех друзей по Западной Украине вышел в онлайн-прокат

В понедельник, 17 июля, украинский документальный фильм режиссера Станислава Гуренко о мотопутешествии четырех друзей по Западной Украине — "Dustards" — вышел в онлайн-прокат в сети Megogo.

Лента уже приняла участие более чем в 20-ти международных фестивалях и получил три престижные награды — в Лос-Анджелесе (International Independent Film Festival), в Лондоне (London Independent Film Awards) и в Хьюстоне (Houston International Film Festival).

Также фильм с успехом прошел в украинском прокате в сети кинотеатров Multiplex, был представлен в Doc Corner Le Marche Du Film на 70-м Каннском международном кинофестивале. Посмотреть ленту можно, перейдя по ссылке.

Ранее в "Главреде" состоялся чат со Станиславом Гуренко, в его ходе режиссер рассказал, как проходили съемки "Dustards", почему для мотопутешествия была выбрана Западная Украина, как местные жители реагировали на съемочную группу на дорогах (частично фильм приходилось снимать на скорости 100 км/ч из открытого багажника пикапа).