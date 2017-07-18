Премьера седьмого сезона "Игры престолов" оказалась самым обсуждаемым эпизодом в истории сериала

Возвращение в эфир "Игры престолов" стало громким событием: премьерный эпизод побил рекорд по количеству просмотров и, заодно, по интенсивности обсуждения в социальных сетях.

Об этом пишет kinoafisha.info.

Первая серия 7 сезона "Игры престолов" собрала 2,5 миллиона упоминаний в Twitter (по официальной статистике социальной сети) за несколько часов с момента выхода в эфир. Тремя самыми обсуждаемыми моментами эпизода стали: первая сцена, в которой Арья Старк под личиной Уолдера Фрея отравила всю семью Фреев, камео Эда Ширана, последняя сцена с Дейенерис и Тирионом.

Самыми часто упоминаемыми в Twitter персонажами 1 серии 7 сезона "Игры престолов" стали: Арья Старк, Дейенерис Таргариен, Санса Старк, Серсея Ланнистер, Джон Сноу.

2 эпизод 7 сезона "Игры престолов" выйдет в эфир в воскресенье, 23 июля.

Напомним, Эмилия Кларк рассказала об откровенных сценах в "Игре престолов.