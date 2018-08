В октябре выйдут две новые книги о мире Гарри Поттера

В октябре 2017 года планируется выход двух книг о мире самого известного волшебника Гарри Поттера.

Об этом пишет Reuters.

Выход новых книг приурочен к открытию выставки в Британской библиотеке. Выставка "История магии" будет проходить с октября 2017 года по февраль 2018 года.

Первая книга "Гарри Поттер: История магии — книга выставки" (ориг. Harry Potter: A History of Magic — The Book of the Exhibition) расскажет об учебной программе в Школе Чародейства и Волшебства Хогвартс.

Во второй книге под названием "Гарри Поттер: Путешествие по истории магии" (ориг. Harry Potter — A Journey Through A History of Magic) рассказывается о магических вещах, таких как единороги, алхимия и древнее колдовство.

Напомним, Джоан Роулинг показала собственные иллюстрации к книге о Гарри Поттере.