Фестивальное лето: ради кого ехать на "Импульс Фест 2017"

Зачастую, определяя, стоит ли ехать на тот или иной фестиваль, человек обращает внимание на заявленных хедлайнеров, упуская из виду тех, чьи имена он видит впервые.

Это и является главной ошибкой, которая провоцирует появление одних и тех же артистов на каждом украинском опен-эйре.

Мы ознакомились с лайнапом фестиваля "Импульс Фест", который пройдёт в Харькове с 28 по 30 июля, и выяснили, ради кого стоит ехать в эти дни на арт-завод Механик. Вы можете их не знать, но это не повод не знакомиться ближе.

Сметана Band

Днепровцы Сметана Band — яркий пример того, что самая разная музыка пользуется популярностью среди современных меломанов. Творчество этих парней не умещается в рамки одного стиля — здесь намешано всё: от рока и попа до шансона и хип-хопа. В результате получается очень сумбурный "крышесносный" сатирический поп-рок с долей отборного стёба. И это работает.

Vagabond Specter

Vagabond Specter — киевская инди-группа, которая не только любит петь о всевозможных космических явлениях, но и стремится не загонять себя в рамки одного жанра. Одни песни ребят удивят вас проникновенной лирикой, другие зачаруют яркими электронными вставками, третьи - заставят танцевать до полной потери сил. Так почему бы не попробовать?

Операция Пластилин

Операция пластилин — российская околопанк-группа, появившаяся в 2000 году. Сегодня они — самые яркие и востребованные музыканты своего жанра в России. На Импульс Фесте и у нас с вами будет возможность услышать творчество этих "динозавров". Говорят, устоять на одном месте невозможно.

ЕЁ

ЕЁ позиционируют себя как те самые ребята со двора, поющие о нас с вами — людях, выросших на постсоветском пространстве. Их экспериментальный поп — это нечто особенное, их выступления — яркие шоу, их треки — вызов. А вокалистку Катю стоит обязательно хоть раз услышать и увидеть в живую.

Animal ДжаZ

Animal ДжаZ снова в Украине! На этот раз культовая российская рок-группа выступит в рамках "Импульс Феста", и такое точно не стоит пропускать. Вы наверняка слышали их хиты "Три полоски", "Можешь лететь" или видели видео, разгуливающее в Интернете, о том, как в 2017 году музыканты сыграли песню Океан Ельзи на крупнейшем фестивале России. Но даже если нет — всё вышеперечисленное уже является веским поводом поскорее ознакомиться с их творчеством.