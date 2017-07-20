В Голливуде из двух фильмов вырезали упоминание о Путине

В США вырезали из двух голливудских фильмов образ президента РФ Владимира Путина.

Об этом пишет издание Hollywood Reporter.

В частности, киностудия Fox отказалась от Путина в фильме о российской шпионке под названием "Красный воробей". Инсайдеры сообщают, что таким образом киностудия уберегла себя от возможных атак хакеров из РФ.

Также образ Путина исчез из фильма "Курск" студии EuropaCorp. Это лента про субмарину "Курск", которая затонула в 2000 году в Баренцевом море.

"Для студии выпустить фильм о Путине, который показывает его как дурака, было бы самоубийством", — заявил Аяй Арора, гендиректор фирмы Vera, которая сотрудничает со студиями.

Напомним, в кабельной сети США в июне стартовал показ документального фильма "Интервью с Путиным" американского режиссера Оливера Стоуна.