Во Франции умер известный актер

Французский актер театра и кино, обладатель премии "Сезар" Клод Риш скончался в собственном доме, расположенном в центральном регионе Иль-де-Франс.

Об этом пишет kp.ru, ссылаясь на AFP.

Такое заявление сделала его дочь Дельфин Фиш.

Сообщается, что на момент смерти актеру, известному своими яркими эпизодическими ролями, исполнилось 88 лет. Он умер вечером в четверг, 20 июля, в результате продолжительной борьбы в затянувшейся болезнью.

Клод Риш успел сыграть в более 50 театральных постановках, в том числе по собственным произведениям, а также исполнил роли в примерно 80 кинофильмах.

Свою премию "Сезар" в категории "Лучший актер" Риш получил в 1993 за роль в картине "Ужин", а в 2002-ом его наградили за выдающиеся заслуги в кинематографе. В 2008 году актер вновь был номинирован на "Сезар" за работу в фильме "Помоги себе сам, тогда Бог тебе поможет".

Роль Панорамикса в известной комедии Алена Шаба "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра" 2001 года также принадлежала Клоду Ришу.

Напомним, известный украинский актер умер прямо на вокзале.