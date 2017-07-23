Известный сербский режиссер сделал возмутительное заявление по Крыму

Известный сербский кинорежиссер боснийского происхождения Эмир Кустурица заявил, что оккупированный Крым — часть Российской Федерации.

Режиссер и музыкант приехал на полуостров, чтобы выступить здесь с концертом сообщает ТАСС.

"Я знаю Ялту по договору, который там был сделан после Второй Мировой войны. Знаю, что в Ялте очень хорошая погода, здесь очень хорошие девушки. Все, что здесь, интересно для меня, потому что вы — тоже часть Российской Федерации", — сказал Эмир Курстурица журналистам в аэропорту Симферополя.

Стоит отметить, что в Ялте Кустурица совместно со своей фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra даст свой первый и единственный концерт.

Между тем, один из украинских депутатов Александр Бригинец в своем Facebook прокомментировал возмутительное заявление Кустурицы.

"Кустурица ... Некоторые сербы еще мыслят Югославией и отождествляют себя с русскими. Наверное, хотят, чтобы у них появился Путин и начал убивать соседей", — говорится в сообщении.

Напомним, Кустурицу не пригласили на Каннский фестиваль из-за дружбы с Путиным.