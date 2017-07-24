Скандальный Дорн презентовал новый альбом на фестивале в Москве, опубликовано видео

Украинский певец Иван Дорн презентовал свой третий альбом на фестивале "Ласточка", который проходил 22 июля на территории московского спортивного комплекса "Лужники".

Об этом свидетельствуют фотографии и видео, опубликованные фанатами певца в соцсетях.

Дорн исполнил песню "Such a Bad Surprise".

Кроме Дорна на нем выступили британская певица Элли Голдинг, поп-группа Years & Years и американская исполнительница Александра Сэвиор.

Украинский певец представил свой новый альбом OTD (Open The Dorn).

Стоит отметим, что в Украине презентации этого альбома пока что так и не было.

Ранее сообщалось, что в РФ Иван Дорн в интервью назвал агрессию страны в Украине "ссорой двух собратьев" и открестился от помощи бойцам АТО.

Видео: aksenovnataly