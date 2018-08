Рисунок Трампа выставлен на аукцион за 9 тыс. долларов

Аукционный дом Nate D. Sanders Auctions выставил на торги рисунок президента США Дональда Трампа, сделанный им в 2005 году на благотворительном мероприятии.

Об этом сообщило издание Washington Examiner, пишет kp.ua.

Набросок, на котором изображены очертания домов Нью-Йорка с небоскребом Trump Tower в центре, сделан черным маркером и обрамлен в золотую рамку. Под рисунком стоит автограф Трампа.

"Нарисованный от руки и подписанный набросок очертаний Нью-Йорка Дональда Трампа с небоскребом Trump Tower в центре… Графическое изображение размером 11,5 на 9 дюймов, красиво обрамленное золотом. Изначально нарисовано Трампом для благотворительного мероприятия, очень редкое, известно лишь несколько подобных рисунков", — говорится в описании лота.

Отмечено, что Трамп был одним из нескольких знаменитостей, которые предложили свои рисунки для благотворительного мероприятия в 2005 году.

Sketch of NYC skyline drawn by President Trump up for auction with minimum bid of $9,000 https://t.co/iiyTBynmND pic.twitter.com/pGdOt6lSjR