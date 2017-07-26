Украинцы стали культурней

Культурная жизнь украинцев за годы независимости значительно изменилась.

Об этом говорят данные Госслужбы статистики по культуре за четверть века — с 1990 по 2016 год.

По их информации, сейчас в топе по посещаемости — музеи и кинотеатры, а больше всего в стране библиотек.

"Сегодня" проанализировала культурные предпочтения украинцев.

В прошлом году музейные экспонаты привлекли на 4 млн больше визитеров, чем фильмы — музеи посетили 15,8 млн человек, тогда как кинотеатры — всего 11 млн. Эксперты поясняют такой неожиданный перекос тем, что Госстат учитывает количество посетителей только коммунальных кинотеатров. К примеру, в Киеве больше полусотни кинотеатров, и 20 из них — коммунальные.

"Информация о том, сколько у нас посетителей, — коммерческая тайна. Такие данные мы предоставляем только дистрибьюторам", — рассказала нам представитель крупнейшей в Украине сети кинотеатров Екатерина Гринчук.

Подтверждают информацию и культурологи. "На деле в кинотеатры ходит намного больше людей, чем в музеи. Но все же нужно учесть, что музеи принимают еще и детские экскурсии, кроме того, цена музейного билета гораздо ниже, чем у билета в кино", — уточняет культуролог Екатерина Тейлор.

На доступность развлечений влияет их стоимость. По мнению Тейлор, самым доступным досугом у украинцев остаются выставки, музеи и библиотеки: "Выставки, наравне с музеями, остаются самыми доступными. Вход в галерею, как правило, бесплатный, а в музей — дешевый, в рамках 20—50 гривен". Правда, несмотря на то, что библиотеки бесплатны, на них спрос невысокий. Такую непопулярность эксперты связывают с распространением интернета.

Возвращается мода на театры. Как говорят эксперты, в 90-х они были почти единственным видом культурного досуга, в 2000-х, с распространением других развлечений, их популярность упала, но сейчас украинцы пресытились виртуальной культурой и снова идут в театры. При этом стали меньше посещать концерты — из-за цен на билеты, уверены эксперты. Зато в Украине теперь чаще выступают звезды мировой величины.

Напомним, украинский режиссер объяснил, почему не разумно запрещать советское кино.